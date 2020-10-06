لأطفالكم.. ذكّروهم بطرق الوقاية من كورونا في المواصلات قبل عودة المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع اقتراب قدوم المدارس خلال أيام وبالتحديد 17 أكتوبر الجاري، بعد انقطاع دام لأشهر بسبب الإغلاق الذي سبّبه تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، يجب علينا اتباع الإجراءات الاحترازية التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية وتطبيق الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، تجنبا للعدوى.

ومن بين تلك الإجراءات ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار وترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وغيرها من الإجراءات التي نعرفها جميعاً.

وحتى لا تكن قلقاً بشأن استقلال طفلك للمواصلات العامة، نضع لكم إجراءات الوقاية من الفيروس؛ لتذكّروا أبنائكم بها قبيل بدء الدراسة، بحسب ما أوضح الدكتور أمير سليمان استشاري الأطفال، لـ"الخليج 365"، وهي كالتالي:

- توعية الطفل وتحذيره من الوقوف أو الجلوس بجوار شخص مصاب أو تبدو عليه أعراض كالكحة والعطس والحمى.

- حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.

- إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي أو ركوب الدراجة.

- امش قدر الامكان لتقليل عدد المواصلات العامة التي تستقلها

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- نظف يديك باستمرار إذا لمست أي جزء في الاتوبيس.

- عدم لمس الطفل الأبواب والكراسي، وفي حالة حدوث ذلك يجب تجنب لمس الطفل لوجهه دون تعقيم اليدين بالكحول والمطهر.

- الحرص على ارتداء الكمامة في المواصلات العامة.

- تجنب المواصلات المتكدسة والمزدحمة، واستبدالها بما هو أقل ازدحاماً.

- الوقوف بجوار منافذ التهوية والشبابيك.

- مراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

- استخدام الكحول المطهر بصفة مؤقتة لحين تعقيم اليدين بالماء والصابون.

- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.