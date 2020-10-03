موظف يحرك دعوى لنفي نسب طفليه: زوجتي اعترفت لي بالخيانة

علاقات و مجتمع

"دول مش عيالك.. وطلقني".. أنهت هذه الجملة العلاقة بين موظف وزوجته بعد زواج دام أكثر من 4 سنوات، وكشفت عن مأساة للزوج تمثلت في أنه عقيم، ومن ثم اتجه لتحريك دعوى قضائية لنفي نسب أمام المحكمة، وأجرى التحاليل الطبية التي أثبتت أنه عقيم ولا يستطيع الإنجاب.

وكشفت أميرة أصلان محامية الزوج عن مفاجئة تتمثل في أن الزوجة تهربت من إجراء تحليل "D N A" للطفلين التوأم، بعدما أقام الأول دعوى نفي نسب، ورغم أنه استأجر لها سيارة للذهاب إلى مصلحة الطب الشرعي، مشيرة إلى أن محكمة استئناف المنصورة تواصل نظر القضية.

وروت المحامية أمل أصلان لـ"الوطن"، تفاصيل مأساة موظف بأحد الشركات، وقالت إن موكلها فى بداية العقد الرابع من العمر، ويعمل بوظيفة مرموقة، وتعرف على زوجته عن طريق العمل، ونشأت بينهما علاقة حب، وبعد مرور فترة اتفق الاثنان على الزواج، وبعد فترة أخبرته الزوجه أنها حامل فانتابته السعادة.

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وتكمل "أصلان": بدأ الزوج في بناء منزل وتأمين حياة طفليه التوأم، ومضت الشهور والأيام وبدأت الخلافات الزوجية تطرق باب الزوجين.

وفي أحد الأيام، طلبت الزوجة الطلاق والانفصال بدون أسباب، فرفض الزوج الطلاق بسبب الأطفال وخوفًا عليهما، لكنه فوجئ بجملة من زوجته تخبره من خلالها أن الأطفال ليسوا أطفاله، وأنها أقامت علاقة غير شرعية مع أحد الاشخاص، ونتج عنها الحمل عقب زواجها منه بعدة شهور.

وأضافت المحامية، أن موكلها انتابته حالة من الخوف والرعب، فتوجه إلى المستشفى وأجرى فحوصات طبية في أكثر من مستشفى، وثبت أنه مصاب بالعقم ولا يستطيع الإنجاب.

وتابعت: أقام الزوج دعوى نفي نسب، وتقدمنا بكل الأوراق إلى المحكمة والتي عقدت جلستها، وفوجئنا بعدم حضور الزوجة إلى المحكمة، كما رفضت الذهاب إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل "dna" للطفلين أكثر من مرة.

وكانت محكمة الأسرة بالمنصورة قد تلقت دعوى قضائية من موظف، طالب فيها بنفي نسب لطفلين توأم، وذلك بعدما اعترفت له زوجته أنها أقامت علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.