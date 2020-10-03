صور رومانسية تجمع محمود عبد المغني وزوجته: "أم العيال الطيبة"

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان محمود عبد المغني، محركات بحث جوجل، بعد نشر صورة له مع عائلته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر في الصورة بجوار الفنان زوجته وأبناءه الثلاثة، فهو لديه ثلاثة أبناء، وهم: عمر، وعلي، ومريم، والتي تعد ابنته الكبرى، والتي تشبهه كثيرًا في صفاته وهواياته.

ويعيش "عبد المغني" مع أسرته حياة بسيطة بعيدًا عن الأضواء والشهرة، ويحاول بقدر الإمكان أن يبعدهم عن الإعلام؛ حتى يستمتعوا بحياتهم في هدوء.

صور رومانسية تجمع محمود عبد المغني بزوجته

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها محمود عبد المغني متابعيه بصورة تجمعه مع زوجته.

واعتاد الفنان محمود عبد المغني من وقت لآخر نشر صور تجمعه مع زوجته، وتوجيه رسائل خاصة لها تحمل الحب والامتنان والتقدير.

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"مي يا عمري" كان التعليق الذي ارفقه محمود عبد المغني حين نشر صورة رومانسية مع زوجته تعبيرًا عن حبه لها، ما جذب أنظار متابعيه.

البساطة والجمال عنوان الصور التي تجمعه مع زوجته

اكتسح الفنان محمود عبد المغنى مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة له مع زوجته بعد نشره لها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتي ظهرا بها بشكل بسيط، وعلق عليها قائلا "أم العيال الطيبة"، ليحصد الكثير من الإعجابات والتعليقات المشيدة به وبزوجته، وقالت أحد التعليقات "شبهك جدا وباين عليها الجدعنة".

واحتفل النجم محمود عبد المغني بعيد زواجه، ونشر صورة بصحبة زوجته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب عبد المغني، قائلا: "كل عيد زواج وأنتي طيبة يا طيبة".