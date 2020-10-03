أحدث ظهور لـ محمد زيدان وزوجته ميناس (صورة)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة تجمعها بلاعب المنتخب الوطني السابق محمد زيدان، وزوجته ميناس، وذلك خلال تواجدهما في حفل زفاف الفنان أمير شاهين.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: "بحبهم جدًا.. كابتن زيدان وحرمه..أحلى الأوقات معاكم دايمًا"، ليرد عليها "زيدان": "نحبك يا بشرى كثيرًا أنت الأجمل على الإطلاق".

وتفاعل العديد من المتابعين على الصورة، التي حصدت الآلآف من تسجيلات الإعجاب.

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واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، بحفل زفافه أمس، على المونتيرة منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يومًا من إعلان خطوبته في حفل بسيط على شاطئ البحر.

وحضر الحفل العديد من نجوم الفن والغناء، على رأسهم، محمد منير، يسرا، ليلى علوي، عمرو دياب، منة شلبي، وغيرهم من أبناء الوسط الفني.