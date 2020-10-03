فوائد المكرونة للجسم: تمده بالطاقة وتحفز هرمون السعادة

صحة

تعد المكرونة من أكثر الأكلات انتشاراً حول العالم، حيث يفضلها الكثيرون ويدرجونها ضمن وجباتهم الأساسية، سواء كبار أو صغار، فهي من الأكلات ذات المذاق الشهي.

وبحسب الخبراء فإن المكرونة لها تأثير إيجابي على الجسم، بالإضافة إلى أنها تعطي الإحساس بالشبع، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وتمد الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في المكرونة الجسم بالطاقة، وتتحول عند هضمها إلى جلوكوز يدخل إلى مجرى الدم، ثم يجري امتصاصه في خلايا الجسم، فالجلوكوز يساعد في إنتاج جزئ وقود معين يعرف باسم (ATP)، ومنه تقوم الخلايا بمجموعة متنوعة من المهام حتى لو كان الجسم يحتوي بالفعل على ما يكفي من الجلوكوز لتلبية احتياجاته.

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وتعمل الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في المكرونة على تحفيز إنتاج الدماغ للسيروتونين، الذي يعرف باسم هرمون الشعور بالسعادة، ويعد هذا الهرمون مهمًا لدعم صحة العظام، بالإضافة إلى أنه يساعد الجسم في التئام الجروح.

وتعمل الألياف المشبعة التي تحتوي عليها أيضًا على إطالة عملية الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع بطيء وثابت في نسبة السكر في الدم بدلًا من الارتفاع والانهيار السريع.

وتغذي هذه الألياف البكتيريا الصديقة للأمعاء، وتقلل من امتصاص الكوليسترول، وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

وتحتوي المكرونة أيضًا على كمية من النحاس والحديد، والتي تدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين.

وتحتوي أيضًا على السيلينيوم والمنجنيز الذي يساعد مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة، التي تسبب الالتهاب والشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.