علاقات و مجتمع

عبر حسابها على "فيس بوك"، نشرت ملك الكاشف، المتحولة جنسيا، صورة تجمعها للمرة الأولى بنجل الفنان هشام سليم، المتحول هو الآخر جنسيا. ونشرت "ملك" صورة تجمعها بـ "نور"، المتحول جنسيا، معلقة عليها: "أكتر اتنين ترانس مكروهين في مصر المحروسة كلها". Advertisements ويذكر أن رمضان الماضي، شهد مفاجأة كشفها الفنان هشام سليم، عن تحول ابنته جنسيا لتصبح ذكرا، يدعى "نور". وقتها أثارت تصريحات الفنان هشام سليم، التعاطف مع حالة نجله المتحول "نور": "عاوز أقول الله يكون في الابن اللي كدا أو البنت". لكن "نور" أثار بعد ذلك الجدل، خلال مقطع فيديو نشره، أوضح من خلاله بأنه لم يعاني من خلل هرموني: "أنا قدام ربنا اللي عملته دا غلط.. وأنتم ماشيين حبيبي يا نور.. وأعمل اللي تحبه.. أنا زيي زي سارة حجازي.. واللي مش راضي بيها مش راضي بيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك الكاشف تنشر صورتها مع نور هشام سليم: أكتر اتنين مكروهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.