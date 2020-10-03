هذه الملابس أساسية في دولابك خلال الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يجب أن يتميز دولاب ملابسك بالعديد من ملابس الخريف التي تشيع روح البهجة والإقبال على الحياة، وتمنح إطلالة مميزة ورائعة. وفي التقرير نستعرض لكِ الملابس الأساسية وفق ما ذكرت وكالة "د ب أ".

فستان الخريف

يزهو الفستان هذا الخريف بالأصفر الخردلي ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تكسر كآبة الأجواء وتشيع روح البهجة والإقبال على الحياة.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الفستان باللون الأصفر الخردلي يأتي بقصة على شكل حرف A ليمنح القوام مظهرا رشيقا ينطق بالأنوثة، بينما يصل طوله إلى منتصف الساق (ميدي).

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان باللون الأصفر الخردلي يزدان أيضا بنقوش الزهور ليضفي على المظهر لمسة رقة حالمة.

ويمكن تنسيق الفستان باللون الأصفر الخردلي مع حذاء يزهو بالأحمر الداكن، علما بأن الأصفر الخردلي يتناغم أيضا مع ألوان الخريف الأخرى مثل البني والأزرق الداكن والرمادي.

حقيبة الدكتور نجمة موضة

مثل حقيبة الدكتور (Doctor Bag) نجمة الموضة النسائية في خريف وشتاء 2020/2021 لتضفي على المظهر لمسة أناقة راقية.

وأوضحت مجلة "Elle" أن حقيبة الدكتور تمتاز بتصميم صندوقي كلاسيكي مع مقبض يد يتحلى بالبساطة، كما أنها تأتي مصنوعة من جلد يتمتع بالقوة والمتانة، مشيرة إلى أنها تمتاز أيضا بطابع عملي بفضل حجمها الكبير، الذي يسع أغراض المرأة في الحياة اليومية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حقيبة الدكتور تتناغم مع كل الإطلالات والأساليب والمناسبات؛ فهي بطبيعة الحال تتناغم مع الإطلالات الكلاسيكية الأنيقة، كما يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيقها مع الملابس ذات الطابع الرياضي للحصول على إطلالة جذابة تعكس جرأة المرأة وتفرد الأسلوب

السروال الجلد نجم موضة الخريف

د ب أ-

يمثل السروال الجلد نجم الموضة النسائية في خريف وشتاء 2010/2021 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الجلد يطل هذا الموسم بوجه جديد؛ حيث إنه يأتي بقصة واسعة عند الوسط والأرجل بدلا من القصة الضيقة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجلد يكتسي في الغالب باللون الأسود أو بألوان مطفأة مثل البني والأخضر الداكن.

ويمتاز السروال الجلد بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع قميص أكبر من المقاس "Oversize" أو بلوفر أنيق من الكشمير أو بلوفر ذي رقبة عالية أو كارديجان.

وبالنسبة للأحذية، فإن السروال الجلد يتناغم مع حذاء رياضي أو حذاء لوفر أنيق أو بوت.

الأصفر الليموني

يتربع الأصفر الليموني على عرش الموضة النسائية في خريف 2020 ليمنح المرأة إطلالة ساطعة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "فرويندين" أن الأصفر الليموني يمتاز بطابع مشرق ومفعم بالطاقة والحيوية، مشيرة إلى أنه يشيع أجواء البهجة ليكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الاكتفاء بقطعة واحدة تزهو بالأصفر الليموني، بينما يمكن لمَن ترغب في إطلالة جريئة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها اللجوء إلى إطلالة الأصفر الليموني الكاملة.

الجاكت الجينز

أوردت مجلة "Elle" أن الجاكت الجينز يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية، وذلك لما يتمتع به من طابع عملي ومظهر عصري أنيق.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الجينز يأتي هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس "Oversized" ويصل طوله إلى الخصر ليضفي على المظهر طابعا متحررا يعكس جرأة المرأة وتفرد أسلوبها.

وأشارت "Elle" إلى أن الجاكت الجينز يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال قماشي أو سروال تريكو أو سروال جينز أو تنورة أو فستان.

وغالبا ما يكتسي الجاكت الجينز بألوان داكنة، ويمكن حينئذ تنسيقه مع بلوفر يتألق بدرجات الكريمي لخلق تباين مثير يخطف الأنظار. ويكتمل سحر الإطلالة مع حُلي تتلألأ باللون الذهبي.