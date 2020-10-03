دراسة جديدة تقدم دليلا على انتقال كورونا عبر الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جورجيا الأمريكية، أن الباحثون تمكنوا من دعم الأدلة المتزايدة على انتشار فيروس كورونا عبر الهواء.

لفهم طريقة انتقال فيروس كورونا الجديد عبر الهواء، عمل باحثو جامعة جورجيا مع اثنين من علماء الأوبئة من مركزين إقليميين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين.

ودرس الباحثون طريقة نقل شخص مصاب بفيروس كورونا من مقاطعة تشغيانغ الصينية، العدوى لراكبي إحدى الحافلات، وتبين بأن العدوى انتقلت من المصاب إلى الركاب عبر نظام التكييف. كما تبين أن نوافذ الحافلة، كانت مقفلة، مما تسبب بانتقال العدوى بشكل سريع لركاب الحافلة، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

ولخص العلماء نتائج البحث، في أن نظام التكييف وسوء التهوية قد يكونان عاملان هامان في انتقال العدوى عبر الهواء في الأماكن المغلقة.

وأكد الباحثون على أن تغطية الوجه، وتهوية الأماكن المغلقة بشكل مستمر، هي خطوة حاسمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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