مكياج عيون بأسلوب عصري من موضة ٢٠٢٠ مستوحى من دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أكتوبر 2020 10:40 صباحاً - استطاعت مدوّنة الجمال والموضة الكويتية دلال الدوب أن تلفت أنظار الجميع إلى أسلوبها الأنيق والمبتكر في وضع المكياج، فهي تعشق الأسلوب الجريء الذي يعتمد على قلم مكياج العيون كعنصر أساسي، وتغيّر ألوانه بما يتناسب مع مكياج عينيها العصري. ولشعبيتها الواسعة التي تخطت مليونين و٧٠٠ ألف متابع على إنستجرام، نلهمك من وحي أحدث إطلالاتها عدة خيارات عصرية لـ مكياج جريء ومميز، فلا تترددي في أن تجربيه.



إطلالة دلال الدوب بمكياج بنفسجي

إطلالة دلال الدوب بمكياج بنفسجي



اعتمدت دلال الدوب في إحدى إطلالاتها لهذا العام المكياج البنفسجي المميز بأسلوب عصري مفعم بالأنوثة، ويمكنك -عزيزتي- تطبيقه لإطلالة جريئة، ولكن قبل وضع المكياج احرصي -عزيزتي- على تنظيف بشرتك بشكل تام وترطيبها كما تفعل دلال الدوب؛ فالبشرة الصحيّة والناعمة تُظهر المكياج بشكل أجمل وتجعله يبدو مشرقًا أكثر، ومن ثَمَّ ابدئي بتطبيق مكياجك، ولهذه الإطلالة استخدمت دلال عدة تدرجات باللون البنفسجي للعين في الجفن، وزينت أسفل الحواجب وأطراف العينين باللون الزهري، واستخدمت قلم الكحل الداخلي باللون البنفسجي مع العدسات العسلية والرموش الاصطناعية، ووضعت البلاشر وطلاء الشفتين باللون الزهري، لخيار مفعم بالأنوثة والجمال.

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رسمة الأيلاينر المتعدد من دلال الدوب

رسمة الأيلاينر المتعدد من دلال الدوب



طبقت دلال الدوب في إحدى إطلالاتها صيحة صيفية بالمكياج المتعدد، واعتمدت فيها على منتجات علامة مارك جيكوبز، وكان اللوك بالألوان الساطعة المميزة؛ حيث زينت عينيها برسمة الأيلاينر الفوشيا والأزرق النيلي والأصفر إلى جانب الرموش الاصطناعية بطريقه عصرية، ولجأت للعدسات الرمادية مع البلاشر وطلاء الشفتين باللون الزهري، ليكون محط التركيز على مكياج العينين.



مكياج بسيط باللون الزهري

مكياج بسيط باللون الزهري



الكثير من الفتيات يفضِّلن خيارات المكياج الزهري ليزيد من أنوثتهن، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- إطلالة دلال الدوب بمكياج زهري ناعم وبسيط يمكن تطبيقه بسهولة، حيث اعتمدت فيه على ظلال العينين الزهري بدرجة واحدة أسفل العينين وفي الجفن، مع رموش اصطناعية وماسكرا دمجتهما بشكل احترافي، ثم وضعت اللون البني على الخدين والشفاه لمظهر بسيط ومناسب لكل المناسبات.

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مكياج عصري بالجليتر اللامع

مكياج عصري بالجليتر اللامع



إن كنتِ من مُحِبَّات المظهر الجريء، فلا بد من رغبتك في إضافة الكثير من الجليتر على مكياجك باختلاف ألوانه، ومن وحي دلال الدوب نلهمك خيارًا مناسب لكِ؛ حيث تزينت بالجليتر الملون على الجفن مع رسمة عصرية من الآيلاينر الزهري، واستخدمت الماسكرا الزهرية في أسفل الرموش مع الرموش الاصطناعية، وأكملت الإطلالة بقلم الروج الفوشيا والمكياج الزهري للخدين.



مكياج أصفر مميز من دلال الدوب

مكياج أصفر مميز من دلال الدوب



تفضل دلال خيارات المكياج الأصفر بعده طرق، ومن وحي أبرز خياراتها لهذا العام استوحينا لك عدة خيارات؛ ففي الإطلالة الأولى ظهرت برسمة صفراء عريضة بأسلوب الآيلاينر مع الرموش الاصطناعية والبلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري بطريقة عصرية مميزة، وفي الإطلالة الثانية تجملت بمكياج العينين الأصفر والمزين بجليتر ذهبي مع الماسكرا المكثفة والبلاشر وقلم الروج باللون الزهري لخيار أنثوي مناسب للحفلات والمناسبات البسيطة.

مكياج أصفر مميز من دلال الدوب

ولإطلالة ثالثة دمجت دلال الآيشادو الأصفر مع الرمادي بطريقه احترافية، واستخدمت الماسكرا السوداء مع البلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري؛ حتى لا يكون مظهرها مبالغًا فيه.

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