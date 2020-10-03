فوائد الكافيار للعيون...لا تصدق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أكتوبر 2020 10:40 صباحاً - يُعتبر الكافيار مصدراً جيداً للبروتين، بالإضافة لذلك فهو يحتوي على الحديد والسيلينيوم، والكالسيوم وفيتامين A، وفيتامين E، وفيتامين B12.

تعد تركيبة الكريمات المتطورة بتركيبة الكافيار بإضفاء اشراقة تحت العين والتقليل من الانتفاخ وشد وتنعيم وحماية البشرة في هذه المنطقة. اضافة الى الحد من التصبغ المفرط، والتحكم في الميلانين الزائد وتفتيح اللون الغامق الموجود.



كيف يعمل ؟

تعرفي على فوائد الكافيار للبشرة:

يُساعد الكافيار على إنتاج الكولاجين



تأخير الشيخوخة وعلامات تقدّم السن، حيث يُساعد الكافيار على إنتاج الكولاجين.

تغذية البشرة وعضلات الوجه، حيث إنّ جميع العضلات في الجسم مكونة من البروتين، والكافيار من أهم مصادر البروتين، كما يحتوي على عدد من الفيتامينات المهمة لـ صحة الجلد.

تقليل جفاف وترقق الجلد، وهذا بسبب احتواء الكافيار على أوميغا 6.

حماية الجلد من الأضرار البيئية بسبب احتواءه على كميةٍ كبيرة من مضادات الأكسدة، كما يحمي الكافيار من أضرار الجذور الحرّة.

تحسين مرونة الجلد؛ وهذا لأنّ الكافيار يحتوي على البوتاسيوم والسيلينيوم، وهما من أهم المواد التي تُغذي الجلد وتمنعان تلف الأنسجة.

ترطيب البشرة وجعلها أكثر إشراقا، فوجود الأحماض الدهنية مثل أوميغا3، وأوميغا6، يوفر الترطيب اللازم للبشرة.





كيفية الاستخدام:

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تجديد البشرة



ضعي كمية صغيرة من الكريم أو الكافيار الطبيعي حول منطقة العين صباحاً ومساءً لتعزيز الفوائد وتجديد البشرة ، يستخدم جنبا إلى جنب مع كريمات البشرة الأخرى .

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