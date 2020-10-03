تسريحات يومية للشعر القصير على طريقة الفاشينيستا روز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أكتوبر 2020 10:40 صباحاً - تعد الفاشينيستا روزانا المعروفة باسم مودل روز Model Roz، إحدى أهم الفاشينيستا السعوديات، وأكثرهن متابعةً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً إنستقرام، حيث يتابعها أكثر من 12 مليون شخص. وهي تميل غالباً الى الأسلوب الشبابي العملي والمريح، وقد استوحينا من إطلالاتها مجموعة تسريحات شعر يومية وعملية للشعر القصير تمنح المرأة مظهراً ناعماً وجذاباً، فاختاري من بينها ما يعجبك.

تسريحة الويفي

تسريحة الويفي



تعد تسريحات الويفي، أو المموجة، بمختلف أشكالها من التسريحات المحببة جداً لدى موديل روز، لا سيما أنها عملية جداً وملائمة للإطلالات اليومية. فتارة تعتمدها بشكل فوضوي جذاب مع الغرة المسحوبة الى الخلف، وتارة أخرى تعتمد تسريحة الويفي المصقولة مع الغرة الجانبية المموجة، وهي تسريحة أنيقة جداً وفي الوقت نفسه عملية ومريحة، وهي من أجمل تسريحات الشعر بالنسبة الى صاحبات الشعر القصير. وفي أحيان أخرى، تعتمد موديل روز تسريحة الويفي مع السكارف الموضوع من الجهة الأمامية للشعر، بحيث يغطي الغرة ويوفر للمرأة مظهراً مريحاً جداً وأنيقاً في الوقت نفسه.

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تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية



من المعروف أن تسريحة الكعكة العالية تناسب الإطلالات اليومية، كونها مريحة ولا تتطلب الكثير من الوقت، مما يجعلها خياراً مثالياً للمرأة العملية التي تعاني من ضيق الوقت في الصباح. اعتمديها على طريقة مودل روز، بحيث تسحبين كامل شعرك في منتصف الرأس بأسلوب الكعكة، من ثم ثبتي الكعكة بسكارف ناعم بلون يتناغم مع ملابسك.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع



لإطلالة ناعمة وعملية ومريحة، اعتمدي تسريحة الشعر نصف المرفوع على طريقة الفاشينيستا موديل روز، والتي ترتكز على سحب الغرة عند منتصف الرأس وتثبيتها لتكون منسدلة بأسلوب شبابي مرح، مع ترك باقي الشعر منسدلاً. بإمكانك اعتمادها مع الشعر الويف أو الكيرلي أو المستقيم.

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تسريحة الشعر المستقيم

تسريحة الشعر المستقيم



في العادة، تستخدم صاحبات الشعر الطويل تسريحة الشعر المستقيم للتباهي به وإبراز جماله وحيويته. على رغم ذلك، بإمكان صاحبات الشعر القصير أيضاً اعتماد هذه التسريحة للإطلالات اليومية، فهي بسيطة وأنيقة في آن، وتضمن لك مظهراً شبابياً جذاباً. اعتمديها مع الفرق النصفي بأسلوب موديل روز.