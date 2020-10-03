زيت الافوكادو... علاج سحري لجميع مشكلات الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أكتوبر 2020 10:40 صباحاً - يُستخلص زيت الأفوكادو من ثمرة الأفوكادو ويدخل في تحضير مستحضرات التجميل، والعديد من منتجات العناية بالشعر، لما له من أهمية كبيرة في تَغذية الشعر، وجَعله أكثر صحة، وحيوية، وقد أشارت العديد من الدّراسات والأبحاث إلى أنّ زيت الأفوكادو مُفيد جدّاً للشّعر، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة لصحة الشعر، مثل فيتامين أ، وفيتامين هـ، كما أنّه يحتوي على البوتاسيوم والبروتينات، والدهون غير المشبعة، ويُعد من الخيارات الرائعة كونه يندرج تحت قائمة الزُّيوت الأُحادية، ممّا يجعله مفيداً جداً للشعر.

"الخليج 365.نت" يطلعك على فوائد زيت الأفوكادو للشعر وطرق استخدامه بوصفات طبيعية لعلاج جميع أنواع مشكلات الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه:

فوائد زيت الأفوكادو لجميع أنواع الشعر

زيت الأفوكادو يعدّ من أهم زيوت العناية بجميع أنواع مشكلاتالشعر

يُعتبر زيت الأفوكادو مكوّناً مهماً وأساسياً للعناية بالشعر، وخصوصاً النوع الجافّ منه؛ فهو يحتوي على العديد من الفوائد الرائعة التي يقدّمها للشعر، ومنها:

يعمل على تنشيط خلايا الشعر والدورة الدموية في فروة الرأس، وذلك لإختراقه فروة الرأس ووصوله إلى الخلايا مما يساهم في وصول المغذيات لجذور الشعر.

يحتوي على فيتامين "ب"، الذي بدوره يغذّي الشعر ويزوّده بالفيتامين الناقص. وفيتامين "أ"، الذي يُعيد للشعر لمعانه وصحّته. وأيضاً يحتوي على نسب عالية من فيتامين" E"، والذي يلعب دوراً هاماً في تكثيف الشعر ومنعه من التقصف.

يُساهم زيت الأفوكادو في الحدّ من ظُهور قشرة الشّعر في فروة الرّأس.

يُساعد الشعر من التّلف الناتج، والتّلوث، وأشعة الشّمس، ويعالج فروة الرأس المتعرضة للإحتراق بسبب أشعة الشمس القوية، كما يشكل طبقة حماية عازلة لها.

يُرطب الشّعر بشكل كبيرٍ ويجعلُه أكثر صحّة ويحميه من الجفاف، بفضل غناه بالدهون غير المشبّعة والمغذية.

يمنع تساقُط الشّعر خاصةً عند تسريحه أو ربطه.

يُعد سهل التكيف مع غيره من الزيوت الأخرى، ومنتجات تصفيف الشعر، لتعزيز رطوبة الشعر، ومنع جفافه.

يعمل على إصلاح الأضرار التي تُصيب فروة الرأس، وتسبّب منع نمو الشعر، وتقويته بشكلٍ كبيرٍ، وتنعيم الشعر، وجعله أكثر مرونةً.



طريقة استخدام زيت الأفوكادو للشعر

استخدام زيت الأفوكادو يُساعد في علاج مشكلات الشعر

يُساهم زيت الأفوكادو في إصلاح الشعر التالف، ويقويه، كما أنه يُحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويُساعد على التخلص من الأوساخ، والخلايا الجلدية الميتة المُتراكمة التي قد تَمنع نموّ الشعر، بالإضافة إلى أنّ المعادن الموجودة في هذا الزيت تضيق الخلايا الجلدية الموجودة في فروة الرأس، وبالتّالي الحدّ من تَساقط الشعر.



يُمكن تلخيص طريقة استخدام زيت الأفوكادو في النقاط التالية:

ندلِّك كمية من زيت الأفوكادو على فروة الرأس، بشرط أَن يكون الشعر رطباً قليلاً، ونمشط الشعر بمشط واسع الأسنان حتى نفكك من خلاله خصلات الشعر المتشابكة، ثم نوزّع الزيت على نهايات الشعر بواسطة أطراف الأصابع، وذلك لتعزيز رطوبة الأطراف ومنع تكسرها، نكرر إستخدام زيت الأفوكادو بحسب الحاجة له، لتصفيف الشعر الجاف، وتشكيل طبقة عازلة له من أشعة الشمس الحارقة.

يُساعد في ترويض الشعر المجعد، وذلك بوضع كمية من الزيت على اليدين ودهن أطراف الشعر به.

يقلل من تساقط الشعر وذلك بتدليك فروة الرأس بالزيت المكثف للشعر.

يُمكنك تطبيق الأفوكادو على الشعر التالف مرة أو مرتين في الأسبوع لتحسين ملمسه ولمعانه، كما يمكن إضافة قطرة من زيت الأفوكادو إلى أي منتج تصفيف كريمي لترطيب الشعر، وذلك للاستفادة من خصائصه المرطبة.

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خلطات زيت الأفوكادو لعلاج الشعر حسب نوعه

خلطات زيت الأفوكادو لجميع أنواع الشعر

توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يُمكن تحضيرها باستخدام زيت الزيتون لعلاج الشعر، والعنايه به وتتمثَّل طريقة إستخدامه بما يأتي:



خلطة زيت الأفوكادو والعسل

خلطة زيت الأفوكاجة لترطيب الشعر

يحتوي زيت الأفوكادو على خصائص تعمل على ترطيب الشعر بشكلٍ فعّالٍ، كما أنّه يُساعد على إكسابه ملمساً ناعماً تظهر نتائجه بعد الاستعمال الأول، أمّا بالنسبة إلى العسل فهو يعمل على حفظ الرطوبة داخل الشعر، وهذا ما يجعل هذا الماسك مذهلاً لعلاج مشكلة الشعر الجاف والمتضرّر.



المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

حبة واحدة من الأفوكادو.

حبة من الموز.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

خلط حبة الموز وحبة الأفوكادو بالخلاط حتى تختفي الكتل، ثم إضافة الزّيت والعسل إلى الخليط، ثمّ وضعه على الشعر، وتركه مدّة لا تقل عن 20 دقيقة، وحتى 3 ساعات، غسل الشّعر بماء دافئ أو شامبو خال من المواد الكيميائية.



زيت الأفوكادو لتطويل الشعر

زيت الأفوكادو لتطويل الشعر

يُمكن أن يسبب نقص الفيتامينات فقدان الشعر أو نمو الشعر ببطء، ويعد إستخدام زيت الأفوكادو كبلسم أو كماسك للشعر من أفضل الطرق لتعزيز نمو الشعر، لإحتوائه على الفيتامينات التي تعمل على حماية وتقوية الشعر، وتساعد على إصلاح الضرر في فروة الرأس الذي قد يبطئ أو يمنع نمو الشعر. فزيت الأفوكادو من أفضل الزيوت للشعر، وهو الخيار الأفضل، لتطويل وتكثيف الشعر، حيث يمكن إستعماله في تدليك فروة الرأس.



المكونات:

كميّة قليلة من زيت الأفوكادو.

طريقة الإستخدام:

وضع كمية من الزيت في وعاء، ثم وضعها في الميكروويف لتدفئتها بضع ثوانٍ، تقسيم الشّعر ثم وضع الزيت على فروة الرّأس وتدليكها بلطف بإستخدام أطراف الأصابع. ترك الزيت فترة قصيرة على الشّعر حتى تمتصّه فروة الرّأس، غسل الشعر جيداً بإستخدام شامبو الشعر المعتاد.

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زيت الأفوكادو للشعر الجاف

فوائد زيت الأفوكادو للشعر

يُعَدُّ زيت الأفوكادو من الزيوت التي يُمكن إستخدامها كبلسم طبيعيّ للشَّعر؛ فهو يجعلُ الشَّعر حريريّاً، ويُعالج قشرة الرأس، ويُحسِّن من صحّة فروة الرأس.



خلطة زيت الأفوكادو وزيت جوز الهند

خلطة زيت الأفوكادو وجوز الهند للحفاظ على صحة الشعر

المكونات:

ثلاث إلى خمس ملاعق من زيت الأفوكادو.

ثلاث إلى خمس ملاعق من زيت جوز الهند الأصلي.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الروزماري (اختياري).

كميّة من الماء.

طريقة الإستخدام:

وضع الماء في المقلاة ثمّ غليه، خلط زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو مع بعضهما في علبة زجاجية صغيرة والتأكد من إحكام إغلاقها، ثم إضافة زيت اللافندر أو زيت الروزماري حسب المتوفر، وضع العلبة الزّجاجية في الماء الساخن مدة دقيقة أو اثنتين، إختبار الزيت على منطقة معصم اليد قبل وضعه على الشعر، تدليك الزّيت بلطف على الشعر المغسول ولفه بمنشفة دافئة مدة تصل إلى 20 دقيقة، غسل الشعر بالماء الدّافئ.



زيت الأفوكادو للشعر المصبوغ

خلطة زيت الأفوكادو للشعر المصبوغ

يُساعد زيت الأفوكادو في العناية بالشعر المصبوغ، فهو يعزز صحة الشعر، ويحافظ على رطوبته بشكلٍ فعال، مما يساهم في إصلاح الشعر وزيادة لمعانه وحيويته، والمُحافظة على الشعر قويّاً، وصحّياً، ولتحقيق ذلك، يمكنك إستعماله كالآتي:

المكونات:

ربع ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو.

ربع كوب من الصابون القشتالي.

ربع كوب من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من الجليسرين النباتي.

طريقة الإستخدام:

إمزجي جميع المكونات في زجاجة واحدة، أغلقي الزجاجة بإحكام، ورجيها لخلط جميع المكونات، صبي كامل الزجاجة على شعرك، ودلّكي شعرك، إتركيه لمدة 3 إلى 5 دقائق، ثم إغسلي الشامبو بالماء البارد.



زيت الأفوكادو للشعر الخشن

خلطة زيت الأفوكادو لعلاج الشعر التالف

يواجهنَ صاحبات الشعر الخشن صعوبةٍ في كيفية العناية بشعرهنّ وجعله صحيّاً وناعماً، ويمكن حلّ هذه المشكلة من خلال الإستخدام الدائم لزيت الأفوكادو الذي يعمل على تحسين الشعر، والتخلّص من جفافه المسبّب لخشونة الشعر، وجعله رطباً، وناعماً، وجميلاً، ويمكن إستعماله كالآتي:



خلطة زيت الأفوكادو وزيت الزيتون

خلطة زيت الأفوكادو لتنعيم الشعر

يُساهم زيت الزيتون في ترطيب الشعر بعمق، ويعمل على تنعيم الشعر، ويقلّل جفافه.



المكونات:

ملعقتيْن من زيت الأفوكادو.

ملعقة من زيت الزيتون.

يتم مزج المكونات، وفردهم على الشّعر الخشن ثم لفّه بمنشفة دافئة وتركه على هذه الحالة لساعتيْن على الأقلّ، ثم تنظيفه بالماء والشامبو، ويمكن الزيادة في كميّة الزيوت المستخدمة بحسْب كثافة وطول الشعر.



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