دراسة: لبن الزبادي يساعد في الحماية من سرطان الرئة

صحة

أوضحت دراسة حديثة أهمية تناول لبن الزبادي، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة.

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ويلعب لبن الزبادي دورا مهما في الحماية من سرطان الرئة، المنتشر بشكل كبير حول العالم، ووفقا لدراسة نشرت في دورية "جاما" الطبية، فإن تناول لبن الزبادي أو المأكولات الغنية بالألياف يساهم في تقليل نسبة الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقا للدراسة، فإن تناول لبن الزبادي بكمية 85 جراما بالنسبة للرجال، و113 جرام بالنسبة للنساء، يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19 بالمئة، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وهناك فوائد صحية أخرى كثيرة لتناول الألياف والزبادي، فهما أطعمة غنية بالكالسيوم و"فيتامين ب" و"فيتامين د" والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

وقال الطبيب المعالج في معهد نورثويل هيلث للسرطان، كيفين سوليفان إن أعلى خطر للإصابة بسرطان الرئة يقع على عاتق المدخنين أو الذين لديهم تاريخ طويل في التدخين، فإذا كنت تدخن، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لتحسين صحتك هو الإقلاع عن التدخين، وهو أهم بكثير من تناول المزيد من الألياف أو الزبادي".