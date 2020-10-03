"زيادة مصروفات والدخول في وقت مبكر".. مشكلات المدارس عرض مستمر

ماما

قبل بداية كل عام دراسي تظهر مشكلات المدارس، ويبدأ أولياء الأمور محاولة البحث عن حلول لهذه المشكلات التي تمثل عبأ عليهم وقبل بداية هذه العام ظهرت مشكلات أولياء الأمور منها دخول الطلاب في وقت مبكر المدارس وزيادرة مصروفات المدارس الخاصة وغيرها.

أزمة جديدة تواجه أولياء الأمور دخول المدارس مبكرا

أزمة من نوع مختلف واجهت أولياء أمور مدرسة خاصة بمنطقة الهرم، وهى تعجيل عودة الطلاب للمدارس قبل الميعاد المحدد من وزارة التعليم، أوضح أولياء الأمور أن "إدارة المدرسة نزلت منشور إن الدراسة هتبدأ يوم 4 الشهر الجاي، وده مش المعاد الرسمي، بالإضافة أن الطلبة في كل المراحل هتنزل كل يوم المدرسة على فترتين صباحية ومسائية"، بالإضافة إلى زيادة المصروفات ألف جنيه".

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زيادة المصروفات 6 آلاف جنيه

لم تتوقف مشكلة المصاريف على المدرسة الأولى فقط، حيث ظهرت نفس المشكلة مع زيادة أكبر في مدرسة أخرى في منطقة فيصل، أوضح أولياء الأمور زيادة المصروفات 6 آلاف جنيه عن مصاريف العام الماضي.

وتكررت نفس المشكلة وهى زيادة المصروفات بشكل غير متوقع بأحدى مدارس منطقة المعادي ألف جنيه عن العام الماضي، رغم أزمة كورونا.

امتناع بعض المدارس عن رد الـ 25% من مصروفات الباص

وشهد حساب ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة على فيس بوك، تفاعل مئات أولياء الأمور، حيث أكد أغلب أولياء الأمور خاصة من الأمهات أن عددا من المدارس ردت نسبة 15% فقط من رسوم الأتوبيسات وليس 25%، ومدارس أخرى ردت 10% فقط، ومدارس ردت 25% كاملة، مشيرين إلى أن أغلب المدارس رفعت مصروفات العام الدراسي ورسوم الأتوبيسات رغم أن الطلاب لن يذهبوا للمدرسة طوال الأسبوع، وسيكون الاعتماد على التعليم "أون لاين" بشكل أكبر.