وفاة طفلة بعد تناولها "كوكايين".. ووالديها: نسيناها في درج أوضة النوم

علاقات و مجتمع

تسبب إهمال أبوين في فقدان طفلة لم تكمل عامها الخامس حياتها، بعد أن تركها والديها فريسة المواد المخدرة "كوكايين" فتناولته الطفلة دون وعى بخطورته، حتى فقدت الطفلة الوعي بعدها إثر إصابتها بنوبة قلبية قاتلة، وفارقت الحياة بعدها فور نقلها إلى المستشفى.

أجرى الأطباء اختبارات عقب وفاتها وكشفت وجود مادة الكوكايين في مجرى دمها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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والد الطفلة يتهم زوجته بترك الكوكايين في غرفة النوم

وكان والد الطفلة، قد اتهم زوجته بترك الكوكايين في درج غرفة النوم، مما دفع الطفلة لتناوله في غياب الأم، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

من جهته قال قاضي محكمة الأسرة في بريطانيا إن الوالدين يتحملان مسؤولية قتل طفلتهما، لأن الأب أحضر المخدرات إلى المنزل، في حين تركت الأم المواد المخدرة في درج غرفة النوم، دون اتخاذ أي احتياطات لمنع وصول الأطفال إليها.

ونصح قاضي المحكمة بضرورة الامتناع عن تناول المواد المخدرة، فهي عامل هام في هدم الأسرة وتعريض حياة أفرادها للخطر، وخاصة الأطفال الذين يتخذون آباءهم قدوة لهم ويقلدونهم في كل ما يفعلون.

ولم يتضح بعد فيما إذا كانت المحكمة ستتخذ أي إجراءات ضد الوالدين، إلا أن جميع المؤشرات تقول بأن مسؤولية وفاة الطفلة ستقع على عاتقهما.