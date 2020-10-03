ليلى أحمد زاهر تنشر صورة لأفراد عائلتها.. ومتابعيها: ربنا يحميكم من العين

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر صور لها مع عائلتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهر في الصورة والدها الفنان أحمد زاهر ووالدتها واشقائها، ونشر الفنان أحمد زاهر نفس الصورة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: مظهر مميز لعائلتنا الكاملة.

وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة جاءت ابرزها: ربنا يحميكم من العين، أبو البنات، صورة مميزة فعلا".

وكانت خضعت "ليلى"، ابنة الفنان أحمد زاهر، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى خلال الصور مرتدية فستان أحمر طويل دون أكمام، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، وبعض الإكسسوارات، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.

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وأرفقت تعليقًا على الصور التي شاركتها، "عندما تكون في شك ارتدي الأحمر".

وكان تعرض الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، لموجة من الانتقادات والتنمر والتحرش، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ورد الفنان على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث".

وقال زاهر: "أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزة".

وتابع: "ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك".

وأضاف: "بنتي حتة مني كل حاجة ليا وهحضنها احنا محترمين في لبسنا وشكلنا وده أسلوب حياتنا، الشتايم بتزيد بأبشع الشتايم ومهينة ومينفعش تتقال على الهواء، أنا متصور مع بنتي مش واحدة شاقطها من الشارع".