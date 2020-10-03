تصميمات عبايات على شكل جاكيت لمظهر كاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أكتوبر 2020 01:43 صباحاً - تفضل النساء العربيات، ولا سيما الخليجيات، اتباع أحدث صيحات الموضة الخاصة بالعباية، وذلك مع الحرص على حشمتها ومواكبتها لعادات وتقاليد البلد، وفي الآونة الأخيرة ظهرت العبايات المصممة على شكل جاكيت طويل بكثرة، وأصبحت تغرو عالم الموضة، حيث إن هذا الموديل يضفي لمسة عصرية وشبابية على المظهر الشرقي، وبدورنا جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات؛ لتختاري منها ما يناسبك.



موديلات عبايات الجاكيت



تتميز عبايات الجاكيت بتصميماتها البسيطة والخارجة عن المألوف، والتي غالبًا ما تتميز بالياقة التي تأتي مطوية على شكل معطف البليزر، أو تُزين بالأزرار الكبيرة في المنتصف مع الحزام المحدِّد للخصر، وشاهدنا أيضًا الجيوب الكبيرة على العباية، والتي تضيف لمسة كاجوال وعملية أكثر لمظهرك. ومن أبرز الموديلات التي استوحيناها لكِ بالتصميمات المتنوعة يمكنك اعتماد عدة تصميمات، كعباية سوداء من قماش الكريب المزين بياقة البليزر التي تُبرز رقبتك بشكل واضح وتزيد من طولك، وصُممت باللون الرمادي مع أطراف الأكمام، وزُين التصميم بأربعة أزرار ضخمة في المنتصف، ولمظهر أكثر نعومة ارتدي عباية رمادية مزينة بياقة البليزر وجيبين مع زر واحد ضخم باللون البني، ويمكنك -عزيزتي- اعتماد أكسسوارات الإطلالة بذات لون الزر، ولمظهر آخر تأنقي بعباية سوداء مزينة بحزام للخصر وبقَصَّة مميزة في الأعلى، وذلك بزيادة القماش على شكل بلوزة واسعة الكتفين، أو اختاري عباية سوداء من قماش الساتان المزين بخطوط رفيعة بيضاء، وصُمِّمَتْ هذه العباية بقصة ياقة البليزر مع حزام الخصر لمظهر مناسب للصيف، وإن كنتِ بحاجة لعباية أكثر أنوثة وجمالًا فنسقي عباية زهرية مزينة بياقة البليزر المزين بمطاط للخصر مع جيبين واسعين، ويمكنك اختيار حجابك بدرجة العباية أو بدرجة قريبه منه.

Advertisements

كما اخترنا لك عباية بنية مصممة بدرجة فاتحة ومزينة من الأطراف بدرجة داكنة من البني لمظهر حيادي مناسب لفصل الخريف، وباستطاعتك أن تطلي بعباية رمادية مصممة بقماش متداخل بعدة درجات من الرمادي، ومزين بجيوب جانبية مع رقبة البليزر، ولخيار صيفي للشابات اظهري بعباية من قماش الكريب الرمادي المزين بالأبيض في الأطراف، ويمكن اعتماد هذه العبايات لإطلالة نهارية كاجوال مع حذاء مسطح، أو في الإطلالات المسائية مع حذاء ذي كعب عالٍ من موديل العباية، ويمكنك أن تضيفي لمظهرك أكسسوارات براقة تناسب مظهر المساء، فلا تترددي في اعتماد هذا اللوك من العبايات، والذي يحاكي المرأة المتحفظة العصرية.



يحرص مصممو ومصممات الأزياء دائمًا على تقديم موديلات عبايات عملية ومريحة، تواكب بتصميماتها صيحات الموضة، ولأن العبايات الكاجوال قد لاقت إقبالًا واسعًا وشعبية كبيرة منذ عدة سنوات، وأصبحت من أفضل القطع في خزانة المرأة العربية، فقد قدمنا لكِ عدة تصميمات لعبايات الجاكيت يمكنك اتباعها لمواكبة صيحات الموضة.

تابعي المزيد: عبايات خليجية ملونة تناسب الخريف من سارة البلوشي