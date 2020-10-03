كتب: هن - 12:20 ص | السبت 03 أكتوبر 2020

ستيك اللحمة المشوي منأكثر الأطعمة شعبيا في الخارج، وفي المطبخ المصري يقابله كباب الحلة، غيري روتين طعام أطفالك، بطهي ستيك اللحمة بالزبدة والثوم الشهي من المطبخ الأمريكي. المقادير 4 شرائح لحمة مقطعة ستيك. نصف كوب زبدة. 2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم. 2 فص ثوم مفروم. بقدونس مفروم. Advertisements زيت. ملح. فلفل. طريقة عمل ستيك لحمة بالزبدة والثوم تخلط الزبدة في الكبة مع الملح والفلفل وبودرة الثوم والثوم المفروم والبقدونس. يمزج حتى يمتزج الخليط تماما. يتبل اللحم بالملح والفلفل ويسوى على الشواية مع رشة زيت من الجانبين. يطهى الستيك بالدرجة المطلوبة، سواء نصف سوى أو جيد. يزال اللحم وهو ساخن ويوضع عليه مزيج الزبدة بالبقدونس والثوم ويقدم.

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