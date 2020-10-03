كتب: هن - 12:07 ص | السبت 03 أكتوبر 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل طاجن سمك فيليه بالمشروم، وذلك من خلال برنامج "بالصحة والراحة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل طاجن سمك فيليه بالمشروم كيلو سمك فيليه مكعبات وسط. 5 فصوص ثوم مفروم. ملح. فلفل أسود. ملعقة صغيرة كاري. ملعقة كبيرة كرفس مفروم. Advertisements 200 جرام مشروم. زيت نباتي. 3 جزرة حلقات. ثمرة فلفل رومي مفروم. طريقة عمل طاجن سمك فيليه بالمشروم * يشوح السمك في الزيت على النار بالطاجن. * يضاف الكركم والكرفس والملح والفلفل الأسود والثوم والفلفل الرومي. * يقلب كل الخليط على النار. * يضاف المشروم والجزر والفلفل الرومي ورشة بقدونس. * يمكن إضافة ½ كوب ماء من الجانب. * يغطى الطاجن ويترك على النار حتى تمام النضج ثم يقدم.

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