الامارات | شخصيات فنية وسياسية أصيبت بـ «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات فنية وسياسية أصيبت بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن في وفاة ما يربو على مليون شخص في العالم، وأصاب أكثر من 33 مليوناً، من بين هؤلاء شخصيات بارزة في عالم السياسة والفن، وفيما يلي أبرز الشخصيات العالمية من الوسط الفني والسياسي التي أصيبت بالعدوى خلال الفترة الماضية (وفقاً للترتيب الزمني):
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