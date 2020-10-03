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الامارات | شخصيات فنية وسياسية أصيبت بـ «كورونا»

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لوس أنجلوس ■رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب حتى الآن في وفاة ما يربو على مليون شخص في العالم، وأصاب أكثر من 33 مليوناً، من بين هؤلاء شخصيات بارزة في عالم السياسة والفن، وفيما يلي أبرز الشخصيات العالمية من الوسط الفني والسياسي التي أصيبت بالعدوى خلال الفترة الماضية (وفقاً للترتيب الزمني):

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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