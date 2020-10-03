الامارات | التوتر النفسي يُعيق إنقاص الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر النفسي يُعيق إنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التوتر النفسي يُعيق إنقاص الوزن؛ حيث إنه يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر (الكورتيزول)، الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، خصوصاً عملية حرق الدهون.

ولتجنب ذلك، ينصح المركز الألماني بمحاربة التوتر النفسي، من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوغا، والتأمل، والاسترخاء العضلي التقدمي، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، التي تعمل على تنشيط الأيض. ومن المهم، أيضاً، أخذ قسط كافٍ من النوم، فضلاً عن شرب الماء بكمية كافية.

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