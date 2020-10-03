الامارات | عدد جديد من «القوافي»: «الجزيرة العربية.. موطن الشعر»

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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد جديد من «القوافي»: «الجزيرة العربية.. موطن الشعر» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن بيت الشعر في الشارقة عدد جديد من مجلة «القوافي» الشهرية؛ وتناولت افتتاحية المجلة دور الشارقة في تجمع الشعراء تحت لواء الإبداع. إطلالة العدد حملت عنوان «الجزيرة العربية.. موطن الشعر»، عبر البحث في النّقوش والكشوف الأثريّة أثبتت ريادتها وأصالتها، وكتبها الدكتور مهنّا بلال الرشيد.
وتضمن العدد لقاء مع الشاعر التونسي المنصف المزغني، الذي يرى أن جماهيرية الشعر لا تسقط بالتقادم، وأجرى الحوار الإعلامي شمس الدين العوني. واستطلع الإعلامي حمدي الهادي آراء بعض الشعراء الذين قالوا إن القصيدة العمودية هي الأقرب إليهم. وتنوعت فقرات «أصداء المعاني» بين حدث وقصيدة، ومن دعابات الشعراء، وزخر العدد بمجموعة مختارة من القصائد التي تطرقت إلى موضوعات شعرية شتى.
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