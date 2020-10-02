"فساتين بدون أكمام".. أزياء الفنانات في حفل زفاف أمير شاهين (فيديو وصور)

لايف ستايل

إطلالات متنوعة، لفتت بها الفنانات الأنظار في حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين ومنة جاب الله، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

"هن" رصد أبرز أزياء الفنانات في حفل الزفاف، التي تميزت بتنوع في الألوان والتصميمات، إلا أنه أغلبهن اشترك بأن الفساتين دون "أكمام".

الفنانة منة شلبي ظهرت بفستان طويل بحمالات رفيعة، والذي جمع بين اللون الأسود والبني والبيج، ومغطى بطبقة من الـ"دانتيلا" الأسود.

وظهرت هنا شيحة بفستان ذهبي بدون أكمام أو أكتاف، والذي تميز بأنه خالِ من النقوش ولامع، مزود بحزام أسود متوسط الحجم.

واختارت الإعلامية بوسي شلبي الظهور بفستان "بنفسجي" بدون أكمام، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض مع مكياج "سموكي" وشعر أشقر.

وأطلت الفنانة يسرا بفستان صيفي فضفاض بحمالات رفيعة، و"تكني كالار"، فيما ظهرت الممثلة إلهام شاهين بأزياء بيضاء، تتضمن "بلوزة" فضفاضة مزودة بذيل طويل.

وظهرت الفنانة هالة صدقي بفستان أسود طويل وغير منقوش، مزود بـ"شال" شفاف من "شيفون".

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وبدأ، منذ قليل، حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق إلهام شاهين ومنة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يومًا من إعلان خطوبته في حفل بسيط على شاطيء البحر.

وذكر مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"هن"، إن الحفل يعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى وليس الساحل الشمالي كما تداول البعض خلال الساعات الماضية، حيث بدأت المراسم في الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، متابعًا، أن تمت دعوة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: هالة صدقي وهاني سلامة وفيفي عبده وبوسي شلبي، مردفا: "هاني سلامة مع صاحبه العريس في تجهيزات الفرح".

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

وكان أمير، احتفل الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحا وغيرهما.

ورصدت بعض اللقطات المصورة، التي شاركت بها الإعلامية بوسي شلبي، تفاصيل حفل الخطوبة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين. وتألق العروسان والحضور بملابس هادئة وبسيطة، بعيدًا عن الرسميات والسواريه المعتادة، مما يتوافق مع توقيت ومكان الاحتفال.

يذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف الفنان من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، بسبب اعتزازه رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".

وأكد أن "المهندس" بدأت رحلة مرضها منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها، حتى رحلت قبل 3 سنوات، وكانت لا تزال في سن الثلاثينيات من عمرها.