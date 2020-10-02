وصول فرقة عمرو دياب لـ فرح أمير شاهين استعدادا لإحياء حفل الزفاف

أخبار من الوطن نيوز

وصلت منذ قليل فرقة الفنان عمرو دياب، إلى الفندق المقام به فرح الفنان أمير شاهين؛ لإحياء حفل الزفاف.

ووصل عدد من الفنانين منذ قليل، إلى الفندق المقام به حفل الزفاف، منهم محمد الشرنوبي، وهالة صدقي، وهنا شيحة.

وحرص أصدقاء أمير شاهين، على التواجد معه منذ صباح اليوم؛ لمساندته، ومنهم هاني سلامة وناردين فرج.

يذكر أن أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، عقد قرانه على منة جاب الله، بعد مرور 20 يومًا على إعلان خطوبته في حفل بسيط، على شاطيء البحر.

وذكر مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"هن"، إن الحفل سيعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى وليس الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة الثالثة صباح الغد.

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وأشار المصدر، إلى أن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، موضحًا أنه تمت دعوة عدد كبير من الفنانين، على رأسهم هالة صدقي، وهاني سلامة، وفيفي عبده، وبوسي شلبي.

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد "شاهين" في تصريحات لـ"الوطن"، أن "ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه".

وكان أمير، احتفل الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحا وغيرهما.

ورصدت بعض اللقطات المصورة، التي شاركت بها الإعلامية بوسي شلبي، تفاصيل حفل الخطوبة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين. وتألق العروسان والحضور بملابس هادئة وبسيطة، بعيدًا عن الرسميات والسواريه المعتادة، مما يتوافق مع توقيت ومكان الاحتفال.

يذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف الفنان من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، بسبب اعتزازه رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".