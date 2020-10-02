استعدادا للخريف.. طرق تنسيق الجاكيت الجينز مع باقي الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

الجاكيت الجينز من قطع الأزياء المميزة التي تتناسب مع كل الأذواق، بالإضافة إلى أنه يمكن ارتداؤه في المواسم المتعددة.

يتميز الجاكيت الجينز بالأناقة والراحة، حيث يمكنكِ ارتدائه مع فستان أو قميص إذا كان الطقس صيفي، وإذا كان شتوي فيمكن تنسيقه مع بلوفر أو هاي كول.

نشر موقع "classyye ttrendy" مجموعة متنوعة من تنسيق إطلالات الجاكيت الجينز.

يمكنك تنسيق مع بنطلون أسود وتيشرت أبيض، وارتدي معه حقيبة باللون الهافان وسليبر بالبيج أو الهافان.

ولإطلالة غير تقليدية اختاري شميز جينز معه وبنطلون أسود وحقيبة سوداء وانتعلي سليبر أو حذاء رياضي.

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إذا كنتي من محبي الألوان الفاتحة، ارتدي بنطلون رمادي مع تيشرت أو بلوزة بيضاء، مع حقيبة وحذاء باللون الأسود.

وللتنوع في الإطلالة، يمكنك ارتداء تنورة سوداء مع تشرت رمادي وأعلاهم الجاكيت الجينز بالتنسيق مع حقيبة وحذاء بالأسود.

أما إذا كنتي تفضلين ارتداء بنطلون أبيض، اختاري تشرت رمادي مع الجاكيت الجينز، ومعهما كونفرس أبيض مع حقيبة سوداء.

يمكنك أيضا تنسيق تيشرت مقلم باللونين الأبيض والأسود يعلوهما الجاكيت الجينز مع جيب أسود وحقيبة وحذاء بنفس اللون.

نسقي أيضا تيشرت أسود مع جيب رمادي أسفل الجاكيت الجينز، مع حقيبة وحذاء بالأسود.

لم يقتصر تنسيق الجاكيت الجينز على البناطيل والجيبات فقط، بل يمكنك أيضا ارتداء فساتين أسفله مع حذاء وحقيبك بنفس لون الفستان.