أخطاء في المكياج تسبب الحبوب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:40 مساءً - تتبعين كل الوصفات الطبيعية والأدوية العلاجية، ولازلت الحبوب تهاجمك؟ لعلك تنظرين في الاتجاه الخاطئ، بينما المتهم الأساسي جالس أمامك طوال هذا الوقت، أنه علبة فرش المكياج واسفنجاته، تعرفي معنا على اخطاء في المكياج تسبب لك ظهور الحبوب.



استعمال الأصابع في وضع المكياج:

استعمال الأصابع



الأصابع مليئة بالبكتيريا وبقايا الطعام، والاتربة العالقة بين ثنايا الجلد، مما يجعلها مسببًا قويًا للمزيد من الحبوب، ورغم أن العديد من خبراء المكياج ينصحون باستعمال الأصابع في وضع المكياج، لا يوافقهم أطباء الجلدية في الرأي، ويرون ترك العيش لخبازه، واستخدام الأدوات النظيفة والمعقمة أفضل.



استعمال أدوات المكياج دون غسلها:

استعمال أدوات المكياج



أدوات المكياج تجمع الزيوت والدهون من على بشرتك، وتجمع معها بقايا الجلد الميت، ثم تجمع وهي على الطاولة، الأتربة والبكتيريا والجراثيم، وتصبح بيئة خصبة لنقل الأمراض لجلدك، وإنشاء المزيد من الحبوب، لذا ينصح أطباء الجلدية أن تغسل الأدوات من فرشاة واسفنجة، قبل كل مرة استعمال، وإن كنت تستعملين المكياج يوميًا سيكون تطبيق هذا الأمر عسيرًا، لذا يرى الأطباء تنظيف الأدوات بعمق مع ماء ساخن ومعقم، بشكل اسبوعي.

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استعمال كريم اساس لا يناسب بشرتك:

استعمال كريم اساس لا يناسب بشرتك



البشرتين الدهنية والحساسة، هما الأكثر عرضة للتحسس من مواد المكياج، استعمال المكياج غير المناسب والزيتي التركيب، يسبب لهذه الأنواع من البشرة الالتهاب، وبالتالي عليك اختيار أنواع طبية، مصنوعة من الماء بدلًا من الزيت، وقراءة المكونات بعناية.

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كثافة تغطية الحبوب:

تغطية الحبوب



وضع طبقات متتالية من كريم الأساس بهدف تغطية الحبوب، هو الفكرة البديهية التي تلجأ لها أي فتاة، إلا أنها قد تكون سببًا في تأخر شفاء حبوب وجهك بل وتهيج الجلد، والحل البديل هو استعمال منتج خافي عيوب مخصص، بدلًا من سد مسام البشرة من طبقات ثقيلة بمنتج غير مخصص لهذا الغرض.

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عدم الالتزام بخطوات وضع المكياج:

عدم تنظيف البشرة



ترين كيف تضع الخبيرات المكياج، وتقفزين فوق العديد من الخطوات لتصلي إلى المهم؟ لعل هذا هو السبب في حبوبك، فانت بحاجة لاتباع الخطوات بالتفصيل، واستعمال كافة المنتجات المرشحة، والتي تكون عبارة عن تنظيف جيد ثم وضع موحد للون البشرة ثم مرطب به فيتامين، ثم عازل للمكياج عن الجلد، كلها خطوات تحمي من الحبوب.



وضع الفرشاة في أسفل حقيبة المكياج:

الفرشاة



خطوة كلاسيكية تحدث بدون تفكير، إلا أنها السبب في مأساة الحبوب، حيث أن مكان الفرشاة الخاطئ يتركها تجمع الأوساخ وبقايا المكياج، والبيئة المغلقة داخل الحقيبة تنمي البكتيريا وتسرع تكاثرها.

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