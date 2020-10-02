مكياج عيون خريف 2020 على طريقة مايا دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:40 مساءً - استعدي هذا الخريف لتجربة أجمل أساليب مكياج العيون المستوحاة من النجمة مايا دياب، والتي ستكون من أبرز صيحات مكياج خريف 2020. بدءاً من المكياج الطبيعي، مروراً بالمكياج السموكي، وصولاً الى المكياج البرونزي، اختاري مكياج عيون يناسبك بأسلوب مايا دياب.



مكياج عيون طبيعي

مكياج عيون طبيعي



يناسب مكياج العيون الطبيعي ذوات الملامح البارزة والقوية، لا سيما لجهة العينين والشفتين، لذلك تعتمده النجمة مايا دياب في أحيان كثيراً. وهذا الخريف يستمر مكياج العيون الناعم كموضة مكياج رائجة، كونه عملياً وهادئاً ويناسب جميع الإطلالات اليومية. مرري ظلال العيون باللون البني الفاتح على الجفن المتحرك، وطبقي الأيلاينر بين الرموش وعلى طول خط الرمش العلوي، ابتداءً من مدمع العين وحتى حدود العين الخارجية، الى جانب الرموش الاصطناعية المتفرقة.

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مكياج عيون سموكي

مكياج عيون سموكي



يعد مكياج العيون السموكي من أفضل الخيارات لخريف 2020، فمن جهة هو موضة رائجة جداً، ومن جهة أخرى يناسب جميع أشكال العين، بما فيها العيون الكبيرة والواسعة. اعتمديه بأسلوب عصري راق مستوحى من النجمة مايا دياب، بحيث تمزجين ظلال العيون باللون والبني والأسود عل الجفن العلوي بأسلوب السموكي، من ثم ظللي منبت الرمش السفلي بظل العين البني نفسه. كذلك، حددي داخل العين بالكحل الأسود، واستخدمي الرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة جداً.

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مكياج عين القطة

مكياج عين القطة



يعود مكياج عين القطة بقوة في خريف 2020، ليمنح المرأة إطلالة أنثوية وعيوناً أكثر حجماً واتساعاً. بإمكانك اعتماد مكياج عيون القطة على طريقة النجمة مايا دياب، بحيث تستخدمين ظل العين الزهري اللامع عل كامل الجفن المتحرك، ومن ثم تطبقين الأيلاينر عند حدود العين الخارجية بأسلوب عين القطة، مع تمرير ظل العين بلون دافئ عل طول خط الرمش السفلي. إضافة الى تحديد داخل العين بالكحل الأسود، واستخدام الرموش الاصطناعية التي تمنحك نظرات جذابة جداً.

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مكياج عيون برونزي بلمسة لامعة

مكياج عيون برونزي بلمسة لامعة



يتناغم مكياج العيون البرونزي مع أزياء الخريف ذات الألوان الدافئة، لا سيما البني والبيج... وهو دائماً ما يكون موضة رائجة في الخريف. اعتمديه بطريقة هادئة وراقية مستوحاة من مايا دياب، التي استغنت فيه عن الأيلاينر، واستبدلته بالكونتور الذي يبرز العين، ال جانب تظليل كامل العين بظلال العين ذات النغمات البرونزية، ال جانب ظل العين الفاتح واللامع عند مدمع العين، والرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة.