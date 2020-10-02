فوائد عصير الجزر للبشرة لا تصدق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:40 مساءً - يعد الجزر ضمن قائمة الخضروات الجذرية كثيفة العناصر الغذائية التي تحتوي على فوائد صحية عديدة، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف والبيتا كاروتين والفيتامينات والمعادن، وتتوفر هذه الجذور بأصباغ برتقالية وحمراء وصفراء.

ولا يجب أن يكون تناول الجزر هو السبيل الوحيد للاستمتاع بفوائد هذه العناصر الغذائية، إذ يمكن أن يتم عصرها للحصول على القيمة الغذائية بطريقة مختلفة.

وتدعم مجموعة كبيرة من الأدلة العلمية تناول عصير الجزر بانتظام لصحة الجلد والبصر، كما أنه يساعد أيضا في تعزيز فقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على أهم فوائد عصير الجزر للبشرة:



الفوائد الصحية لعصير الجزر

الفوائد الصحية لعصير الجزر



- يزيد استهلاك عصير الجزر من حالة مضادات الأكسدة في الجسم.

- يرتبط تناول عصير الجزر عن طريق الفم أيضا بتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ففي إحدى الدراسات كان الرجال الذين تناولوا عصير الجزر بانتظام أقل معدلات الإصابة بأمراض القلب.

- يحتوي عصير الجزر على خصائص غذائية مهمة، ويعد أحد العناصر الغذائية الرئيسية به، البيتا كاروتين، الذي يعد مصدرا لفيتامين أ المعروف بفوائده الصحية العديدة.

- يعتبر عصير الجزر مصدرا غنيا بالبوتاسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك.

تابعي المزيد: ماسكات مجربة لمشاكل بشرتك الدهنية



فوائد عصير الجزر للبشرة

فوائد عصير الجزر للبشرة



- تحسين اضطرابات الجلد



إذا كان لديك تاريخ من مشاكل الجلد، مثل الطفح الجلدي أو الصدفية، فإن إضافة عصير الجزر إلى نظامك الغذائي قد يحسن مظهر بشرتك، إذ يحتوي الجزر على فيتامين سي الذي له خصائص علاجية، ويساعد الجلد على التعافي بشكل أسرع من الجروح الخارجية والصدمات، كما يقلل البيتا كاروتين الموجود في الجزر من التهاب الجلد، مما يسرع عملية الشفاء.

Advertisements



- تعزيز صحة الجلد



الجزر غني بالكاروتينات، بينما تشير الأبحاث إلى أن الفواكه والخضروات الغنية بهذه المركبات يمكن أن تقدم فوائد واقية من الضوء، وتساهم في تحسين لون بشرة الإنسان.



- ترطيب البشرة



يحتوي عصير الجزر على فيتامين أ وفيتامين ج، ومكملات غذائية أخرى مفيدة لصحة الجسم والبشرة بشكل عام.

ويتواجد عصير الجزر في العديد من منتجات العناية بالبشرة التجارية والمحلية كالصابون والمستحضرات وغسول الوجه وغيرها من المنتجات التي تساعد على ترطيب البشرة.

تابعي المزيد: هذا ما تحتاجه بشرتك في الخريف والشتاء