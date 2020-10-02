تعرفي الى صيحة احذية الفاشينيستا هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:40 مساءً - كشفت عروض الازياء العالمية عن مجموعة تصميمات وصيحات جديدة لموسم خريف 2020.

تعلمي طريقة اختيار صيحات الأحذية الأكثر رواجاً للموسم المقبل والتي بدأت الفاشينيستا والمؤثرات العربيات بمواكبتها بالفعل.



الأحذية المفتوحة من الخلف Mules: هذه الأحذية كانت رائجة للغاية في الصيف لا سيما بالقرب من حوض السباحة وعلى الشواطئ ومتن القوارب، وها هو حب الراقيات لها سيستمر حتى الموسم المقبل، حيث أن نسخة الخريف من أحذية الـMules المفتوحة من الخلف أتت أكثر شياكة ورقي من دون المساس بعنصري العصرية والراحة اللذان هما أساس لهذه الستايلات وهي تأتي مغلقة من الأمام على عكس تلك المفتوحة الصيفية.



أحذية الفاشينيستا هذا الخريف







أحذية ذات طابع ذكوري: مدارج عروض أزياء الخربف من جديد استعارت من الرجال أحذيتهم المفضلة بستايلات عديد ولكن تصاميم كثيرة منحت لمسات أنثوية. بعض منها جاءت بكعوب على شكل منصة وأخرى بكعوب عريض أو بلمعة معدنية ومهما كان الحذاء الذكوري الذي اخترته، حذاري من أن يصبح انتعاله إدمان ولا تتخلي عنه من الصباح حتى المساء.





أحذية الفاشينيستا هذا الخريف









أضيفي الأقفال والأحزمة: التفاصيل على شكل أحزمة متعددة وأقفال تتراوح من المثيرة الى الناعمة والأنثوية وهي تمنح الحذاء شخصية فريدة مهما كان ستايله.







أحذية الفاشينيستا هذا الخريف

لمسة مخملية من الشامواه: قماش الخريف المفضل في عالم الأحذية هي اللمسات المخملية الغنية التي زينت الأحذية ذات الرقبة العالية وتلك بكعوب عريضة وهي تمنح تلك التصاميم روح مرحة فينتيج وعندما رأيناها على الأحذية الأنثوية والكعوب الرفيعة، شعرنا بأنها مفعمة بالبذخ والترف.

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أحذية الفاشينيستا هذا الخريف







الكعوب العريضة: ليس ثمة شك بأن عالم الموضة يستمتع في الوقت الراهن بأحذيته المريحة وبالتالي، فإن هوسه الأخير هو الكعوب العريضة. فهو يأتي على أحذية معاصرة ذات طابع راقي ومميز وغاية بالعملية.







أحذية الفاشينيستا هذا الخريف



مستوحى من العسكرية: عادت الأحذية القتالية مع لمسة تأنق. بالطبع ستجدين هذا الموسم أحذية العسكرية الكلاسيكية القادمة من التسعينات التي كنت تعشقينها كمراهقة، ولكنها في هذا الموسم تأتي مع تفاصيل حديدية وبجلود ذات جودة عالية للغاية وأقفال لافتة إذا أردت أيضاً.

أحذية الفاشينيستا هذا الخريف

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