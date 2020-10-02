تعرفي الى صيحة احذية الفاشينيستا هذا الخريف

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:40 مساءً - كشفت عروض الازياء العالمية عن مجموعة تصميمات وصيحات جديدة لموسم خريف 2020.
تعلمي طريقة اختيار صيحات الأحذية الأكثر رواجاً للموسم المقبل والتي بدأت الفاشينيستا والمؤثرات العربيات بمواكبتها بالفعل.
الأحذية المفتوحة من الخلف Mules: هذه الأحذية كانت رائجة للغاية في الصيف لا سيما بالقرب من حوض السباحة وعلى الشواطئ ومتن القوارب، وها هو حب الراقيات لها سيستمر حتى الموسم المقبل، حيث أن نسخة الخريف من أحذية الـMules المفتوحة من الخلف أتت أكثر شياكة ورقي من دون المساس بعنصري العصرية والراحة اللذان هما أساس لهذه الستايلات وهي تأتي مغلقة من الأمام على عكس تلك المفتوحة الصيفية.
أحذية ذات طابع ذكوري: مدارج عروض أزياء الخربف من جديد استعارت من الرجال أحذيتهم المفضلة بستايلات عديد ولكن تصاميم كثيرة منحت لمسات أنثوية. بعض منها جاءت بكعوب على شكل منصة وأخرى بكعوب عريض أو بلمعة معدنية ومهما كان الحذاء الذكوري الذي اخترته، حذاري من أن يصبح انتعاله إدمان ولا تتخلي عنه من الصباح حتى المساء.
أضيفي الأقفال والأحزمة: التفاصيل على شكل أحزمة متعددة وأقفال تتراوح من المثيرة الى الناعمة والأنثوية وهي تمنح الحذاء شخصية فريدة مهما كان ستايله.
لمسة مخملية من الشامواه: قماش الخريف المفضل في عالم الأحذية هي اللمسات المخملية الغنية التي زينت الأحذية ذات الرقبة العالية وتلك بكعوب عريضة وهي تمنح تلك التصاميم روح مرحة فينتيج وعندما رأيناها على الأحذية الأنثوية والكعوب الرفيعة، شعرنا بأنها مفعمة بالبذخ والترف.
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الكعوب العريضة: ليس ثمة شك بأن عالم الموضة يستمتع في الوقت الراهن بأحذيته المريحة وبالتالي، فإن هوسه الأخير هو الكعوب العريضة. فهو يأتي على أحذية معاصرة ذات طابع راقي ومميز وغاية بالعملية.
مستوحى من العسكرية: عادت الأحذية القتالية مع لمسة تأنق. بالطبع ستجدين هذا الموسم أحذية العسكرية الكلاسيكية القادمة من التسعينات التي كنت تعشقينها كمراهقة، ولكنها في هذا الموسم تأتي مع تفاصيل حديدية وبجلود ذات جودة عالية للغاية وأقفال لافتة إذا أردت أيضاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.