بالصور: أحدث إطلالات الممثلة نسرين طافش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:40 مساءً - نشرت الممثلة السورية نسرين طافش خلال الفترة الأخيرة الكثير من الصور لإطلالاتها الأنيقة، التي ودَّعت من خلالها فصل الصيف. ولتنسيقاتها المميزة والمختارة بحِسٍّ عالٍ من الأناقة والذوق، نقدِّم لكِ -عزيزتي- إطلالات متنوعة ومناسبة للكثير من النساء، فاعتمدي منها ما تفضلينه.



خيارات الفساتين السوداء

خيارات الفساتين السوداء



اعتمدت نسرين طافش في إطلالاتها لعام ٢٠٢٠ على اللون الأسود بشكل كبير، ولا سيما في الفساتين، ومن أحدث إطلالاتها تأنقت بفستان أسود قصير مزين بخطوط بيضاء وأزرار ضخمة، واعتمدت لمظهرها أكسسوارات لامعة وتسريحة الشعر الويفي مع المكياج الناعم والمرتكز على الألوان الحيادية، ولإطلالة أخرى اختارت فستانًا أسود ميدي مصممًا بأكمام قصيرة مرفوعة الأكتاف ومزينًا من الأسفل بقماش شفاف منقط بالأسود، وزينت مظهرها بحزام ديور للخصر وأكسسوارات باللونين الأسود والفضي، ولجأت لتسريحة الويفي المنسدل على أحد الكتفين، مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الزهري. أما لإطلالة أخيرة بـ الفساتين السوداء، فقد نسقت نسرين فستانًا أسود ميدي مصممًا بأكمام شفافة، وزُيِّنَ التصميم بأكمله بالتطريزات الذهبية الفاخرة، ولتزيد من أناقتها ورقي الإطلالة فقد تجملت بحذاء أسود ذي كعب، مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر؛ ليضفي المظهر الكلاسيكي على مظهرها.

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موديلات الفساتين الملونة

موديلات الفساتين الملونة



فضَّلت نسرين اختيار الفساتين الملونة لإطلالة أنثوية مفعمة برُوح الشباب، ومن وحي إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعنا لكِ -عزيزتي- أبرز ثلاثة فساتين ملونة وصيفية اختارتْها لتتألق بها. جاء تصميم الفستان الأول بموديل ناعم ذي قماش خفيف وقَصَّة منسدلة، حيث زُيِّنَ باللون الأصفر المنقط بالأبيض مع الأكمام الواسعة وحزام الخصر من ذات القماش، وأكملت بالأكسسوارات ذات الألوان الحيادية، أما في الإطلالة الثانية فتألقت بفستان أزرق منفوش مصمَّم بقماش الدانتيل من الجزء العلوي، ومزين بقماش شفاف في البطن، وأكملت جمال هذه الإطلالة بمجوهرات فضية إلى جانب تسريحة الشعر الويفي المنسدلة على أحد الكتفين مع المكياج الزهري، وفي الإطلالة الثالثة اعتمدت فستانًا صيفيًّا بامتياز، حيث صُمِّمَ بقَصَّة طويلة باللون الأخضر الفاتح المزين بطبعات الزهور الصفراء، وزُيِّنَ التصميم بأكمام منفوخة ومميزة، وفي هذه الإطلالة رفعت نسرين شعرها بأسلوب بسيط ومناسب للأجواء الحارة.

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تنسيقات الجينز من نسرين طافش

تنسيقات الجينز من نسرين طافش



تنسِّق نسرين طافش بنطلونات الجينز المختلفة مع البلوزات البيضاء بأنواعها، وفي أحدث إطلالاتها اختارت بنطال الجينز الممزق والمزين بحزام بني مع تيشيرت أبيض بطبعات بيضاء، ولتكمل بساطة الإطلالة لجأت لتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج الناعم، ولمظهر آخر نسقت بنطال الجينز ذا الخصر العالي مع بلوزة بيضاء قصيرة، وتزينت بقبعة بنية وسلسال طويل ذهبي مع أقراط ذهبية وأساور سوداء لخيار شبابي مرح.



إطلالات نسرين طافش بالبنطال والبلوزات القصيرة

إطلالات نسرين طافش بالبنطال والبلوزات القصيرة



تفضِّل نسرين طافش اعتماد البنطلونات الطويلة مع البلوزات القصيرة لزي مناسب للصيف، ومن أبرز إطلالاتها ارتدت بنطالًا طويلًا وبلوزة قصيرة مصمَّمَيْن بتداخل تدرجات اللونين الأزرق والأصفر بطريقة الخطوط المتعرجة لأسلوب مميز، وسرّحت شعرها بتسريحة مموجة، ولجأت للأكسسوارات المتنوعة، ولمظهر آخر أكثر عملية ظهرت ببليزر وبنطال باللون الزهري المخطط طوليًّا مع بلوزة قصيرة بيضاء، لخيار شبابي مناسب للعمل.



تنشر نسرين طافش الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام، حيث يتابع حسابها فيه أكثر من ثمانية ملايين، ولكونها من أشهر الممثلات العربيات وأكثرهن شعبية، فيمكنك -عزيزتي- استيحاء بعض الأفكار من إطلالاتها السابقة.

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