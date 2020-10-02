بدء عقد قران الفنان أمير شاهين

أخبار من الوطن نيوز

بدء منذ قليل، عقد قران الفنان أمير شاهين، داخل أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين، ومن المنتظر أن يقام حفل الزفاف عقب الانتهاء من عقد القران.

وكان وصل عدد من الفنانين إلى الفندق المقام به حفل زفاف الفنان أمير شاهين، وكان من بينهم هالة صدقي، هنا شيحة، محمد الشرنوبي.

وقبل ساعات قليلة من بدء الزفاف، حرص عدد من أصدقاء أمير شاهين، على التواجد معه منذ صباح اليوم، لمساندته، ومنهم هاني سلامة وناردين فرج.

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وسيكون الزفاف "أوبن إير" بأحد الفنادق لمراعاة الإجراءات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا، كما استعان "شاهين" بعدد من البودي جاردات لمنع الدخول، كما منع وجود الأطفال.

ويحتفل الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، بزفافه على منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يوما من إعلان خطوبته في حفل بسيط على شاطئ البحر.

وذكر مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط.

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل من حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.