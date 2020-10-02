"العريس يقبل زوجته".. أول فيديو من حفل زفاف أمير شاهين ومنة جاب الله

علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع "إنستجرام"، الفيديو الأول من حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق إلهام شاهين ومنة جاب الله، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهر العريس مرتديًا بدلة سوداء "مودرن" غير منقوش، خلال تقبيله العروس خلال الـ"فيرست لوك"، واحتضانه لها.

تفاصيل حفل الزفاف

وبدأ منذ قليل حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق إلهام شاهين ومنة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يومًا من إعلان خطوبته في حفل بسيط على شاطيء البحر.

وذكر مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"هن"، إن الحفل سيعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى وليس الساحل الشمالي كما تداول البعض خلال الساعات الماضية، حيث بدأت المراسم في الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، متابعًا، أن تمت دعوة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: هالة صدقي وهاني سلامة وفيفي عبده وبوسي شلبي، مردفا: "هاني سلامة مع صاحبه العريس في تجهيزات الفرح".

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وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

وكان أمير، احتفل الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحا وغيرهما.

ورصدت بعض اللقطات المصورة، التي شاركت بها الإعلامية بوسي شلبي، تفاصيل حفل الخطوبة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين. وتألق العروسان والحضور بملابس هادئة وبسيطة، بعيدًا عن الرسميات والسواريه المعتادة، مما يتوافق مع توقيت ومكان الاحتفال.

يذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف الفنان من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، بسبب اعتزازه رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".

وأكد أن "المهندس" بدأت رحلة مرضها منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها، حتى رحلت قبل 3 سنوات، وكانت لا تزال في سن الثلاثينيات من عمرها.