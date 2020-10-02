حذر مركز السموم من تناول بذورها.. أضرار وفوائد فاكهة القشطة

صحة

تعد فاكهة القشطة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، فهى مصدر غني لمضادات الأكسدة، ويقلل تناولها من خطر التعرض للإجهاد، وتعد من الفواكة الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين "ج"، حيث تحتوي فاكهة القشطة على حوالي 77% من الجرعة اليومية من فيتامين ج التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة.

وعلى الرغم من فوائدها إلا أن لها بعض الأضرار عند الإفراط في تناولها، حيث حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الاسكندرية، من خطورة تناول بذور فاكهة القشطة، حيث تصيب الإنسان بالإسهال وتهيج الجهاز الهضمى.

وأوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن بذور فاكهة القشطة تمثل خطورة على الصحة حسب الجرعات فهناك بعض يتناولها بشكل يومي على شكل كبسولات وهذه تزيد السمية حال تناولها يوميا.

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وأضافت اثناء حديثها لـ "هُن"، أن فاكهة القشطة الجرعة الآمنة منها تناولها مرتين في الأسبوع ولا تزيد عن ذلك، ورغم فوائدها واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية إلا أن الإكثار من تناولها يؤثر على صحة الجسم.

أضرار فاكهة القشطة

ومن ضمن أضرار فاكهة القشطة كما ذكرها موقع "Web Md"، أنه يمكن حدوث تفاعل سلبي مع مضادات الاكتئاب، لذا يفضل تجنب فاكهة القشطة تماما إذا ما كنت تتناول في الوقت الحالي مضادات اكتئاب من أي نوع.

يؤدي تناول فاكهة القشطة إلى خفض ضغط الدم بشكل خطير، فرغم أنها قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بسبب تأثيرها الخافض للضغط، إلا أنها قد تشكل خطرا على المصابين بانخفاض ضغط الدم، إذ قد تسبب انخفاضه بشكل خطير.

كما أن تناول فاكهة القشطة مع الأدوية الخافضة لضغط الدم قد يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية، لذا يفضل أن يقوم مرضى ضغط الدم المرتفع باستشارة الطبيب أولاً قبل التفكير في تناول فاكهة القشطة مع أدوية ضغط الدم.