صور.. دوللي شاهين تستعرض رشاقتها بعد خسارة وزنها: خسيت 5 كليو

لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عدة صور لها خلال استعراض رشاقتها بعد خسارة وزنها.

وأطلت "شاهين"، بـ"توب" بدون أكمام وغير منقوش، مع بنطلون رياضي "استرتش" متعدد الألوان، مع "نو ميكاب" وشعر "انسيابي" طويل يحمل بعض التموجات، خلال تواجدها في غرفة النوم.

وعلقت الفنانة اللبنانية على صورها، قائلةً باللغة الإنجليزية: "فقدت 5 كليو جرام من وزني.. ما رأيكم؟".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ1200 إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "رقيقة وأنيقة وحلوة"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"مفيش جمال كده في الدنيا"، و"أنا عايز أفهم إنتي بتخسي ليه.. ما إنتي أصلا رفيعة؟!".

Advertisements

ووقع اختيار إدارة مسابقة ملكة جمال مصر "MISS EGYPT 2020" برئاسة الدكتورة آمال رزق، على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين للمشاركة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة هذا العام.

ويشارك دوللي في لجنة التحكيم كل من الفنان عمرو عبدالعزيز، والفنان حسام الحسيني.

يذكر أن مسابقة "MISS EGYPT 2019" التي انطلقت العام الماضي شارك في لجنة التحكيم كل من دكتورة آمال رزق، والفنانة هنادي مهنى، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي، وأقيم الحفل النهائي بمسرح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت دوللي شاهين، قالت إنها تزوجت مرتين وفشلت فيهما، وكان زوجها الأول لا يمانع الغناء والتمثيل ولم يكن الطلاق له علاقة بالفن، "كان زواج استغلالي".

وأضافت "شاهين"، خلال استضافتها ببرنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغده شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن زوجها الأول كان لا يكترث بزواجه منها وكان متعدد الزيجات ويحيا حرا طليقا، "أنا مش أمه أنا مراته"، موضحة أنه رفض تطليقها حتى يحصل على مبلغ كبير، ونفت أن تكون قد غيرت دينها قائلة: "لم أغير ديانتي كما أشيع".

وعن زواجها الثاني، قالت إن اختيارها كان سيئا وسببه "شعور الأمومة" الزائد لديها، متابعة: "شعرت أنني بدأت أكون كياني كفنانة، ولكن ينقصني حلم الأمومة".