منة فضالي ترقص "سالسا" لأول مرة.. ومتابعوها: "محترفة"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بمقطع فيديو اثناء رقص "السالسا"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت تعليق مع الفيديو: "أول مرة"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي ترقص فيها "السالسا"، وانهالت تعليقات متابعيها على الفيديو من ضمنها: "برافو منوش، بترقصى باحتراف".

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وكان آخر ظهور للفنانة منة فضالي أثناء ممارسة رياضة رفع الأثقال، حيث شاركت متابعيها مقطع فيديو جديد لها، خلال حملها الأثقال عقب أيام من مشاركة الفنانة دينا الشربيني مادة مصورة لها أثناء تواجدها في صالة "الجيم".

وظهرت "فضالي" بـ"توب" رياضي أصفر مع بنطلون متعدد الألوان، خلال حملها 4 أثقال في الجيم، تحت إشراف مدربها.

وعلقت الفنانة على مقطع الفيديو قائلة: "لياقة بدنية"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معها، بما يتجاوز الـ10 آلاف تسجيل إعجاب ومشاهدات، ومئات التعليقات، أبرزها: "حافظي على استقامة ظهرك في النزول علشان مايجلكيش إصابة"، و"برافو عليكي"، و"على فكرة دينا الشربيني شالت أكتر"، و"عاش يا وحش".