خناقة جديدة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة: رجعولنا 25% من المصروفات

ماما

كشفت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، عن عدم التزام عدد من المدارس الخاصة برد قيمة الـ25% الخاصة برسوم الأتوبيسات عن العام الماضي، لأولياء الأمور.

Advertisements

وأضافت "عبير" في بيان لها، أن بعض المدارس التزمت برد قيمة الـ25% بينما ردت مدارس أخرى نسبة 15% فقط، ومدارس أخرى 10%، وفي المقابل شهدت أغلب المدارس ارتفاعا في أسعار الأتوبيسات والمصروفات رغم عدم ذهاب الطلاب طوال الأسبوع في العام الدراسي الجديد.

وطالبت "عبير"، المسؤولين بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمنع استغلال أولياء الأمور واستنزاف أموالهم، فيما طالبت المدارس الخاصة بتحمل المسؤولية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والقيام بالدور الوطني ومراعاة ظروف أولياء الأمور، موجهة حديثها لهم: "اعتبروا الطلاب ولادكم وحطوا نفسكم مكان ولي الأمر".

وشهد حساب ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة على فيس بوك، تفاعل مئات أولياء الأمور، حيث أكد أغلب أولياء الأمور خاصة من الأمهات أن عددا من المدارس ردت نسبة 15% فقط من رسوم الأتوبيسات وليس 25%، ومدارس أخرى ردت 10% فقط، ومدارس ردت 25% كاملة، مشيرين إلى أن أغلب المدارس رفعت مصروفات العام الدراسي ورسوم الأتوبيسات رغم أن الطلاب لن يذهبوا للمدرسة طوال الأسبوع، وسيكون الاعتماد على التعليم "أون لاين" بشكل أكبر.