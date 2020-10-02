"خناقة وتمشية مصيف".. 3 مواقف نادرة ظهر فيها توأم أحمد عز وزينة (صور)

علاقات و مجتمع

7 سنوات مرت على ميلاد زين الدين وعز الدين، وبدأت المعارك بين والديهما الفنان أحمد عز والممثلة زينة، وسط حرص الأخيرة على إبعاد الطفلين عن أعين الإعلام، ونُدرة مشاركة صورهما على منصات التواصل الاجتماعي، مفضلةً إخفاء ملامحهما حتى الآن.

"هن" رصد 3 مواقف نادرة ظهر فيهم توأم أحمد عز وزينة خلال الفقرات التالية، بمناسبة عيد ميلادهما.

توأم زينة في المصيف

منذ ساعات، قررت زينة عبر "إنستجرام"، نشر صورة لـ"زين وعز" دون أن يظهرا بملامحهما، خلال تمشيتهما على جسر بإحدى المدن الساحلية أثناء "المصيف"، لتحتفل مع متابعيها بعيد ميلادهما، قائلةً: "أنا اتولدت من 7 سنين، لحظة ما اتولد زين وعز ولسة المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم".

وأضافت: "يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم.. أحمدك وأشكرك يارب لا أملك غير الشكر لله وحده".

واختتمت حديثها: "كل سنة وأنتم طيبين.. العمر كله يارب والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال.. ربنا يحفظهم علي قد الصبر يأتي الجبر، ألف حمد".

Advertisements

توأم زينة يظهران في فيديو مشاجرة والديهما

وفي أكتوبر 2019، ظهر التوأم زين في مقطع الفيديو المسرب للمشاجرة بين شقيقة والدتهما زينة مع "عز"، بأحد فنادق العلمين في الساحل الشمالي، تحديدًا في الثانية 58 من الفيديو، حيث ظهرا مع خالتهما "ياسمين" شقيقة زينة، ويشاهدان مشاجرتها مع والدهما.

ويوضح الفيديو، الذي جرى تصويره وقت وقوع المشاجرة، أن عز كان يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص، أحد شهود الواقعة، ويتبادلان حوارا جانبيا يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وهو ما لفت انتباه "نسرين" التي اتجهت بصحبة شقيقها، ودفعت أحمد عز في وجهه خلال جلوسه، قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك".

نجل زينة يوجه رسالة لمحمد صلاح

في 2018، نشرت الفنانة مقطع فيديو لابنها زين الدين، أحد أولادها التوأم، خلال توجيه رسالة إلى لاعب المنتخب المصري ونادي "ليفربول" الإنجليزي محمد صلاح عقب إصابته بالمبارة النهائية بدوري أبطال أوروبا، عبر "إنستجرام".

وأخفت الفنانة الشابة وجه نجلها، مكتفية بإظهار الـ"تيشرت" الذي يرتديه، في مقطع الفيديو الذي نشرته، وتحدث خلاله نجلها عن حبه لصلاح، وتمنى له الشفاء العاجل.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: "حتى الأطفال جنبك وبتحبك ربنا يحميك ويشفيك"، متابعة: "طبعا دي رسالة بسيطة، لأنه نام معيط لما عرف اللي حصلك، وهو وأخوه مصممين يضربوا اللي ضربك".