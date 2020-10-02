4 طرق للتخلص من "الكرش" بدون تمرينات رياضية

صحة

يعانى البعض من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، نتيجة بعض الأسباب منها النظام الغذائي الخاطىء الذى يساهم في تراكم الدهون، وهناك بعض الطرق التي تساعد في التخلص من "الكرش" دون اللجوء إلى ممارسة الرياضة منها كما ذكرها موقع "ديلي ميل".

تخفيض تناول الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز مثل التمر والزبيب والتين والتفاح وعصائر الفاكهة الطازجة، يساهم في إزالة دهون البطن.

يتم هضم الفركتوز أحادي السكاريد في الكبد لإنتاج الجلوكوز والجيكوجين واللاكتات والأحماض الدهنية، ويؤدى استهلاك مزيد من الفركتوز إلى صعوبة الهضم في الكبد فتتحول إلى دهون في منطقة البطن.

وأوضحت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن هنالك علاقة مباشرة بين زيادة استهلاك المشروبات المحلاة وزيادة الدهون في البطن.

وتضمنت الدراسة ما مجموعه 1003 مشارك بمتوسط عمر 45 عاما، خضعوا لفحص الأشعة المقطعية قبل وبعد التجربة لقياس مستويات الدهون في البطن.

وأظهرت النتائج بأن الأشخاص الذين لم يستهلكوا المشروبات المحلاة بالسكر، كانوا أقل عرضة لتراكم الدهون في منطقة البطن، مقارنة بالأشخاص الذين استهلكوا مشروبات محلاة بالسكر.

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خطوات أخرى تساعد على التخلص من دهون البطن

- تناول البروتين

تناول الأطعمة التي تحتوى على البروتين، لأن تناوله يساعد على تجنب زيادة الوزن، إذ يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميا، لنحو 441 سعرة.

- تقليل الكربوهيدرات

عند تقليل الكربوهيدرات أو منعها يفقد الفرد شهيته، والتالي ينخفص وزنه، إذ يقلل من وزن الماء في الجسم ويظهر الفرق سريعا على الميزان.

- معرفة نوعية الطعام في كل وجبة

إتباع الحميات الغذائية مهم لإنقاص الوزن، لكن يجب عدم تقليل العناصر المهمة في الوجبات، بحيث تكون متوازنة.

وأكدت العديد من الدراسات أن الحصول على وجبات صحية، وحساب السعرات الحرارية فيها، ومقارنتها بتلك التي يجب على الفرد الحصول عليها يومياً، يحقق المعادلة في الحفاظ على التوازن الصحي وعدم زيادة الوزن.