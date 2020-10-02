مي كساب عن صورة أوكا في طفولته: لو شفتك ببدلة الظابط كنت اتجوزتك برضه

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة مي كساب، صورة من طفولة زوجها أوكا مطرب المهرجانات، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت صورة من طفولتها مرتدية فستانًا، وصورة أخرى لزوجها يرتدي بدلة ضابط شرطة، وعلقت "مي": "لو كنت شفتك ببدلة الظابط دي كنت اتجوزتك برضه".

وكانت أعلنت الفنانة مي كساب، دعمها للإعلامية رضوى الشربيني، عقب قرار المجلس الأعلى للإعلام، بإحالتها للتحقيق، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، في إحدى حلقات برنامجها "هي وبس".

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وغردت "مي" عبر حسابها على تويتر: "أدعم رضوى الشربيني"، وفي تغريدة أخرى: "للأسف في الزمن ده الناس بتحب اللي يكذب عليها ويخدعها ويكون مش أمين وصادق معاهم، أما الصادق الأمين هوه اللي بيتكذب وبيتظلم، شكلنا بقينا في آخر الزمان ولا إيه؟ يارب صبرنا".

يذكر أن عددا من النجوم أعلنوا دعمهم وتضامنهم مع رضوى الشربيني، ومن بينهم الفنانة بسمة، التي أعلنت دعمها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وشاركت بسمة، صورة لرضوى الشربيني، متغزلةً بها، قائلةً: "الست الجدعة".

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني، ضجة كبيرة عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيه رسالة لإحدى الفتيات فكرت في التراجع عن ارتدائه.

وكانت طرحت مي كساب، مؤخرًا، أغنية "ودي عاجبك فيها إيه"، كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أشرف سالم، ومن توزيع أوكا.