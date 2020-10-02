8 أسئلة تشغل الأمهات عن التعليم "أون لاين": كيفية تسجل الحضور والغياب؟

ماما

منظومة جديدة تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية من هذا العام، أساسها هو التعليم "أون لاين"، لإكساب الطالب مفاهيم ومعارف جديدة، كما تساعده في التفاعل مع ما حوله من مظاهر مختلفة.

وفي ضوء المنظومة التعليمية الجديدة، يتوالى شرح الوزارة للخطوط الرئيسية التي يتضمنها النظام الجديد.

ويرصد "هن" أكثر الأسئلة التي أجابت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تشغل بال الكثير من الأمهات.

ما هي منظومة التعليم "الأون لاين"؟

منظومة التعليم الأون لاين تعتمد على حضور الطالب "إلكترونيًا" والمشاركة في الفصل الإلكتروني أثناء تواجده في منزله، سواء من خلال متابعة القنوات التعليمية، أو التسجيل على المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

ما هي المنصات التي تعتمد عليها منظومة التعليم "الأون لاين"؟

يوجد عدد من المنصات يمكن للطالب متابعتها من خلال المنزل: "منصة البث المباشر، منصة ذاكر، منصة إدمودو، قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب، بنك المعرفة المصري، القنوات التعليمية، مكتبات إلكترونية تتاح قريبًا".

هل جميع المنصات التعليمية مجانية؟

جميع المنصات التعلمية مجانية، مثل القنوات التعليمية وباقي المنصات، لكن توجد منصتان فقط بمقابل مادي، وتمثل خمس ما يدفعه أولياء الأمور في الدروس والسناتر، وهما منصة الكتب التفاعلية ومنصة للثانوية، وذلك لزيادة رواتب المعلمين وتحفيزهم.

كيف يتم تسجيل الحضور والغياب في "الأون لاين"؟

يجري تسجيل الحضور والغياب من خلال حضور الطلاب للفصول الالكترونية، التي تم تقسيمها إلى تسجيل الغياب في الحصص التي يشارك فيها الطلاب بشكل مباشر مع معلميهم، ويراجع المعلم مع الطلاب الموجودين معه، بالنداء عليهم وتسجيل الحاضر والغائب.

ويقيس معلم الفصل مدى التزام الطالب بمشاهدة حصص القنوات التعليمية، من خلال مناقشته فيها خلال الأيام التي يحضر فيها داخل المدرسة، وتقييم مدى التزامه في أعمال السنة.

ويسهل على الوزارة معرفة عدد مرات تسجيل الطالب على المنصات الإلكترونية، ورصد مدى تفاعله مع المواد التعليمية الموجودة عليها.

ما هي عدد أيام حضور طلاب المراحل المختلفة؟

عدد الأيام التي يتواجد خلالها طلاب مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، الذين ينتمون للمدرسة ذات الفترة الواحدة، هي 4 أيام في الأسبوع، أما المدارس ذات الفترتين فيتواجد طلاب هذه المرحلة على مدار 3 أيام في الأسبوع.

Advertisements

وبالنسبة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، فطلاب مدارس الفترة الواحدة، سيتواجدون يومين في الأسبوع، أما طلاب مدارس الفترتين يتواجدون 3 أيام في الأسبوع.

وبالنسبة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فيتواجدون يومين في الأسبوع.

هل نظام حضور طلاب المراحل المختلفة معممًا على جميع المدارس؟

حضور الطلاب في نظام العام الدارسي الجديد سيكون ما بين يومين أو ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع، ولن يكون معممًا، وكل مدرسة سيكون لها نظام خاص بها، ولكن ستكون هناك ضوابط لتوزيع الطلاب.

كيف يتم تقييم الطلاب في من صفوف kg1 وحتى الصف الثالث الابتدائي؟

تقدير مستوى الطالب في هذه المراحل من خلال تقييمه في بعض المحاور الرئيسية، التي تعتبر بديلًا للامتحانات التقليدية، إذ استبدلتها وزارة التربية والتعليم، بطرق تقييم أخرى تتماشى مع ما يهدف إليه نظام التعليم الجديد:

- قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (شفهية - تحريرية - مهارية)، باستخدام مقياس الآداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائمًا، ويرمز له باللون الأزرق.

- يلبي التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

- يلبي التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.

كيف يتم تقييم الطلاب من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي؟

- إجراء امتحانات تحريرية للطلاب موزعة على العام الدراسي.

- إجراء امتحانات شفهية للطلاب موزعة على العام الدراسي.

- عمل مجموعة من الأبحاث الكتابية والأنشطة المختلفة لتحديد مدى استيعاب وفهم الطلاب.

- تقييم عملية الحضور والغياب "في المدرسة وأون لاين"، وضمها لدرجات أعمال السنة الخاصة بالطلاب.