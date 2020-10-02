ميس حمدان تشارك متابعيها بمقطع فيديو جديد "بدون مكياج"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ميس حمدان، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها ظهرت من خلاله دون وضع "المكياج".

وبدت "ميس" من خلال مقطع الفيديو، بملامح وجهها دون وضع أي مستحضرات تجميل، معلقة على الفيديو "إجازة أسبوعية سعيدة".

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وتفاعل متابعو ميس في التعليق على الفيديو: "جميلة جدًا"، "صباح ملئ بالحيوية"، "قمر".

وشاركت الفنانة ميس حمدان، في الفترة الأخيرة، متابعيها بمقاطع فيديو لها وهي تقلد المشاهير، وتعرضت للانتقادات في إحداها، حينما قدمت محاكاة لشخصية وهمية تدعى "سماح".

وظهرت "ميس"، وقتها، بحجاب أسود، وأسنان مُركبة أمامية غير مستوية (ضب)، وهي تفاعل حوار تخيلي، قائلة: "أنا شغالة في كوافير والناس مش بتبطل معاكسة فيا".

وتابعت: "فيه واحد عاكسني وكان مسقط هدومه، للناس اللي بتقول هي ميس حمدان شافت بوكسر ابن الجيران فين"، في إسقاط منها على إعلان الملابس الداخلية، الذي أثار الجدل رمضان الماضي.