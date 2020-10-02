ملامح من حياة "عنتيل التجمع": تربطه علاقة بزوجة رجل أعمال والأمن حدد هويته

علاقات و مجتمع

قبل أيام قليلة، كشفت مباردة "أنتي الأهم" عن واقعة جنسية عرفت بـ"عنتيل التجمع"، وذلك بعدما أرسلت إحدى ضحاياه رسالة استغاثة للمبادرة، لإنقاذها وحمايتها من الابتزاز الذي تتعرض له على يديه.

وتكثف القوات الأمنية جهودها للقبض عليه، بعدما نجحت في فحص رسالة الاستغاثة والتعرف على هوية "عنتيل التجمع".

ومن البيانات التي أصدرتها المبادرة فيما يخص "عنتيل التجمع"، يرصد "هن"، أبرز المعلومات المتاحة عنه.

- يتعرف على ضحاياه من الجيم، فهو أكثر الأماكن التي يصطاد من خلالها ضحاياه.

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- وصفته ضحيته بأنه يوقع بالضحية من خلال حضوره الطاغي، بالإضافة إلى كونه شاب جذاب، ويخدع الفتيات بكرمه في بداية التعرف عليها.

- يصور العلاقات التي يقيمها مع ضحاياه خلسة، ليبتزهن بعد ذلك.

- اكتشفت الضحية المستغيثة منه فعلته الشنعاء بحق الضحايا الأخريات، بالمصادفة وذلك من خلال الرسائل المتاحة على هاتفه.

- اعتدى على صاحبة رسالة الاستغاثة للمبادرة، بالضرب حينما واجهته بما عرفته عنه من علاقات متعددة.

- على علاقة بزوجة رجل أعمال شهير وابنتها، إذ كان يتردد على منزلهن في منطقة غرب الجولف.

- بعدما أدرك أن الفتاة أرسلت للمبادرة لفضح أمره وإيقاف جرائمه، هددها بإرسال صورها وفيديوهاتها الخاصة إلى والدها رجل الأعمال.

- نجحت القوات الأمنية في تحديد هويته، وجاري القبض عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب مصادر أمنية.

وكشف مصدر أمني لـ"الوطن"، أنه جرى البحث عن الشاب المتهم بالاعتداء على الفتيات بعد تحديد هويته، ومن المرجح استدعائه لأخذ أقواله، كما أنه جاري البحث عن الفتاة المستغيثة، والتي لم تحرر بلاغا بالواقعة حتى الآن.