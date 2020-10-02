نشرة الموضة: رانيا يوسف بإطلالة جريئة.. وكاظم الساهر بكلاسيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

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رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة جريئة لها من أمام أحد الشواطئ، ترتدي فيها جامبسوت باللون الأحمر الناري الذي بين رشاقتها وأنوثتها.

واعتمدت رانيا على وضع مكياج خفيف بألوان النيود، ما أبرز ملامحها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا.

هبة مجدي

تألقت الفنانة هبة مجدي في أحدث إطلالة لها، حيث ارتدت فستانا نصف كم باللون الأزرق الملكي المصنوع من أعلى من الساتان ومن أسفل من الشيفون.

واعتمدت هبة على إكسسورات بسيطة عبارة عن طقم مكون من سلسلة وحلق مزينين بخرز بيبي بلو وأبرزوا من جمال الفستان.

كاظم الساهر

ولفت المطرب العراقي كاظم الساهر الأنظار له حينما تصدر غلاف مجلة فوج للرجال لعدد خريف وشتاء 2020.

وظهر كاظم بإطلالة كلاسيكية وهو يرتدي بالطو طويل كاروه باللونين الأبيض والأسود، ونسق معهما هاي كول أسود، وبدى شكله أنيق جدا.

ريا أبي راشد

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كما نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وهي ترتدي فستانا قصيرا جراي بكم، وبقصة الكروازيه.

وانتعلت ريا مع الفستان هيلز لونه نيود تناسب جدًا مع لون الفستان، واكتفت بترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بتلقائية.

منى زكي

وأثارت الفنانة منى زكي الجدل في أحدث ظهور لها بإطلالة بها مزيج من الأناقة والأنوثة، حيث ارتدت طقما أسود مكون من قطعتين، من أعلى عبارة عن توب كروازيه، والكم على هيئة زجزاج على اليد، ومن أسفل عبارة عن شورت به جيبين.

واعتمدت منى على قطع مجوهرات بسيطة لتكمل إطلالتها، واعتمدت على المكياج الصاخب الترابي.

نوال الزغبي

خطفت المغنية اللبنانية نوال الزغبي الأنظار في أحدث صورة نشرتها عبر حسابها بإنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال عبارة عن شميز آرمي بألوان الكافيه والأخضر والأسود مفتوح وأسفله تيشرت أبيض، ونسقت معهما شورت كافيه.

روجينا

أثارت الفنانة روجينا الجدل بإطلالتها الساحرة الأخيرة وهي ترتدي فستانا ملكيا قصيرا ومرصعا بالفصوص ومزين من الأسفل بشراشيب وارتدت في رقبتها تشوكر من نفس شكل الفستان، وانتعلت معه سليبر عالي أسود.

ايتن عامر

ظهرت الفنانة أيتن عامر وهي ترتدي بدلة أنيقة وخرجت عن القالب التقليدي واختارتها باللون السيلفر وبدت أنيقة عليها.

نسقت أيتن مع البدلة السيلفر حذاء رياضي بنفس اللون، واعتمدت على تسريحة شعر كيرلي، ومكياج هادئ.