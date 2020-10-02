كورونا اليوم: هذه العلامة الأبرز للإصابة.. والفيروس قد يستنزف هرمون الذكورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ نحو 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

امرأة تشهد تسرب السائل الدماغي من أنفها

كشف تقرير حالة جديد أن امرأة في الأربعينات من عمرها شهدت تسرب سائل دماغي من أنفها بعد أخذ مسحة لإجراء اختبار "كوفيد-19".

وبعد فترة وجيزة من ذهابها لاختبار "كوفيد-19"، بدأ أنف المرأة (من ولاية أيوا) يسيل بغزارة، وبدأ رأسها يؤلمها وأصبحت تشعر بالغثيان لدرجة أنها كانت تتقيأ، وفق ما نقل روسيا اليوم.

وعندما شعرت بتيبس في رأسها ورقبتها، ذهبت إلى الطبيب، حيث كشفت الأشعة عن وجود ثقب في قاعدة جمجمتها.

وكان السائل الدماغي النخاعي - وهو سائل واق صاف يحيط بالدماغ والحبل الشوكي - يقطر من أنفها.

علماء يحددون الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا

توصلت دراسة أعدها متخصصون من الجامعات الأمريكية، برينستون وكاليفورنيا وكذلك جامعة جونز هوبكنز، إلى أن الأطفال والشباب يلعبان الدور الأكبر في انتشار عدوى فيروس كورونا في العالم.

وقام هؤلاء العلماء بتحليل بيانات 85 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي في الهند، وحاولوا تتبع مسار العدوى من خلال تحديد اتصالات المرضى.

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واتضح أن مصدر المرض في أغلب الأحيان يأتي من الشباب والنساء، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

يستنزف هرمون الذكورة لدى الرجال ويقلل من الرغبة الجنسية

حذرت دراسة جديدة من أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى تدهور مستويات هرمون التستوستيرون، والمعروف أيضا باسم هرمون الذكورة، لدى الرجال.

وبينما تشير الدراسات السابقة إلى أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن يكون سببا لسوء التشخيص، يقترح باحثون من جامعة مرسين في تركيا الآن أن "كوفيد-19" نفسه يستنفد هرمون التستوستيرون.

وقال البروفيسور سيلاهيتين كافان الذي قاد الدراسة: "يرتبط هرمون التستوستيرون بالجهاز المناعي لأعضاء الجهاز التنفسي، وقد يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. ويرتبط انخفاض هرمون التستوستيرون أيضا بالاستشفاء المرتبط بالعدوى والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لدى الذكور في مرضى وحدة العناية المركزة، لذلك قد يكون لعلاج التستوستيرون أيضا فوائد تتجاوز تحسين نتائج كوفيد-19".

وفي الدراسة، فحص الباحثون بيانات 232 مريضا بفيروس كورونا. وتم تقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات: المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض، وأولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصحوبين بأعراض، والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في وحدة العناية المركزة.

العلامة الأبرز للإصابة

وكشفت دراسة حديثة عن العلامة الأبرز من بين الأعراض لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ونفت أن تكون أعراض الكحة والسعال الأبرز.

ووفقا للباحثين في جامعة لندن كوليدج، الذين قاموا بتقييم البيانات الصحية من مراكز الرعاية الأولية في لندن، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق، هو العارض الأكثر دلالة على إصابة الشخص بكورونا، وفق ما نقل سكاي نيوز.

وأشارت الدراسة إلى أن 78 بالمئة من الأشخاص الذين أبلغوا عن فقدانهم لحاسة الشم أو التذوق، جاءت نتيجتهم إيجابية بفيروس كورونا، حسب ما أشارت صحيفة "مترو" البريطانية.

ونصحت الدراسة إلى ضرورة اعتماد أعراض فقدان الشم أو التذوق العلامة الأبرز للمصابين بكورونا، وأن الإصابة بهذه الأعراض تستدعي من الشخص العزل الفوري.