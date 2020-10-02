لماذا نرغب دائمًا في شراء الأشياء الجديدة؟.. 5 أسباب تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك عدة أسباب تدفعنا إلى إنفاق أموال أكثر لشراء الأشياء الجديدة، مثل فستان أو هاتف ذكي، وعلى الرغم من أننا لا نحتاج إليها، لكن في بعض الأحيان، قد يكون من المستحيل مقاومة ضغوط شرائها.

هناك عدة أسباب تكمن وراء هذه الرغبة في شراء الأشياء الجديدة، نستعرضها وفقا لموقع " Brightside ".

- إثارة إعجاب الآخرين

ترغب دائما في شراء الأشياء الجديدة من أجل خطف الأنظار وإثارة الإعجاب بك عند الآخرين، على سبيل المثال بملابس رائعة.

الحل الأفضل

لكن تذكر أن الشعور بالرضا أفضل من المظهر الجيد، فالأشياء باهظة الثمن لا تجعلك تشعر بتحسن على المدى الطويل.

- الغيرة

أحيانا تقبل على شراء الأشياء الجديدة، بدافع شعورك بالغيرة من الناس الذين لديهم المزيد والمزيد، وتريد أن تمتلك مثل ما لديهم، لأننا في الأغلب نحب أن نقارن أنفسنا بالأشخاص المحيطين بنا.

الحل الأفضل

السعادة تكمن في الأشياء الصغيرة، شراء المزيد لا يعني بالضرورة الكثير من السعادة، قد يمنحك الأمر تشويقا فقط لحظة الشراء، لكنه سيتلاشى بسرعة.

- تقع ضحية للتسويق

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هناك العديد من الحيل التي يمكن استخدامها لتجعلك تشتري شيئًا ما وأنت لست على دراية كافية به، حيث تتمكن الشركات عن طريق التسويق بإقناعك بشراء منتجاتها.

إحدى الحيل التي يتم استخدامها غالبًا هي السماح للمستهلك بفرصة تجربة المنتج، يمكن أن تمثل اللحظة التي يحتفظون فيها فعليًا بمنتج جديد شعورًا بالملكية النفسية، مما يجعل الناس أكثر عرضة للشراء.

الحل الأفضل

فكر فيما تحتاجه قبل الخروج لشرائه، يميل الناس إلى الشراء عندما يكونون في متجر أكثر من الشراء عبر الإنترنت لأنهم في المتجر يكونون أكثر عرضة للتسرع في التسوق، للتأكد من أن هذا لا يحدث لك، ضع قائمة تسوق واضحة لنفسك قبل الذهاب، واشتر فقط ما هو موجود في قائمتك.

- تشعر أنك لست مسيطرًا على حياتك

نعتقد أن امتلاك الأشياء المادية سيجعلنا نشعر بمزيد من الأمان، هذا صحيح في حالة احتياجاتنا الأساسية، مثل الملابس، لكننا نميل إلى الشعور بأن امتلاك ما يزيد عن احتياجاتنا سيؤدي إلى مزيد من الأمان، على الرغم من أن هذا يمكن أن يمنحنا شعورًا لفترة قصيرة من الوقت، إلا أنه أقل استقرارًا مما نعتقد.

الحل الأفضل

تعلم كيف تتعايش مع ما لديك، شجع نفسك على محاربة الرغبة في امتلاك أكثر مما يمكنك استهلاكه، قبل إجراء عملية شراء، اسأل نفسك ببساطة - لماذا أشتر هذا؟.

- تشعر بالملل

السبب الأكثر شيوعًا لشراء الأشياء بسيط، قد يكون هو الملل، عندما لا يكون لدينا أي شيء آخر نفعله، وعندما لا يكون لدينا هدف، نحصل ببساطة على شيء جديد لإضفاء الحيوية على يومنا ونعتقد أن هذا سيجعلنا سعداء.

الحل الأفضل

إذا كنت تحتاج حقًا إلى شيء أكثر حيوية، خض التجارب، عش بشكل هادف عن طريق استهلاك وقتك وأموالك في أشياء مهمة من شأنها أن تصنع مستقبلاً أفضل لك وللأشخاص من حولك، لذا، بدلاً من الذهاب إلى الإثارة القصيرة لشراء شئ جديد، اشترك في عمل تطوعي أو اخرج واستكشف العالم.