عرض أزياء إيزابيل ماران لربيع وصيف 2021 .. الحياة الوردية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - نعيش في عالم من القلق وانعدام الطمأنينة، لذا فقد يبدو لنا مفرحاً مشاهدة عرض أزياء المصمّمة إيزابيل ماران لربيع وصيف 2021 التي أطلقت تصاميم وردية من دون جمهور، والأمر ليس مستغرباً فالعروض المعلّبة هي المسيطرة في أسبوع الموضة الفرنسية نظراً لانتشار عدوى الكوفيد 19.

في زمن الكورونا تبدو لنا الاقمشة البراقة والميتاليكية رفاهية وقد برعت المصممة في الاستعانة بها ومزجت الزهري مع البوردو أو مع الاحمر. ونسقت أحذية عالية الساق مزدانة بمواد شفافة لمزيد من الأنوثة. في هذا العرض كسرت الدار القواعد فراينا الطويل والقصير الميكرو من دون التخلي عن الطابع الأنثوي للقطع.

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كما سادت الأقمشة المطبعة tie dye من فساتين وشورتات وسراويل صبيانية مطوية عند الكاحل. ونسقت المصممة الشورتات مع سترات مريحة وأحذية كاوبوي وحقائب عصرية مثل الـ bucket bag أي تلك الحقائب التي تجسد شكل الدلو.



واستعادت المصممة زمن الثمانينات لجهة استخدامها الأكمام الضخمة عند الكتفين وقماش الساتان والميتاليكي ليذكرنا بأجواء الديسكو. واستعانت بالقماش المطبع بالورود لصياغة فساتين من دون أكمام تلتصق بالجسم كما تميزت البلوزات القصيرة عند البطن بقطع محتشمة من الأسفل لإحداث تناقض جذاب وراق في آن.