موديلات لعبايات ٢٠٢٠ من أمل الأنصاري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - تعتمد خبيرة التجميل السعودية أمل الأنصاري على خيارات العبايات بالأسلوب المتجدد والمتماشي مع خطوط الموضة في الألوان والتصميمات، ولأن الكثيرات من الفتيات الخليجيات والعربيات يلتزمن بالحجاب والمظهر المحتشم، فقد جمعنا لهن عشرة خيارات لعبايات مناسبة لموضة هذا العام، ليأخذن منها أفكارًا تناسب إطلالاتهن وشخصياتهن.

عبايات اللون الأزرق

عبايات اللون الأزرق

فضَّلت أمل الأنصاري خيارات العبايات الزرقاء في الكثير من الإطلالات لهذا العام، ومنها أطلت بعباية سماوية مزينة بالزهور البيضاء الناعمة مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض، وتزينت بساعة وأساور ونظارات ذهبية لخيار أنثوي أنيق، وظهرت بعباءة زرقاء مزينة من الأطراف بقماش أبيض مزين بالزهور الزرقاء مع حجاب أبيض وأكسسوارات ذهبية، وارتدت في الإطلالة الثالثة عباية بدرجة ساطعة من الأزرق المزين بخطوط بيضاء رفيعة ورسمة المعينات البيضاء في الجزء العلوي للتصميم.

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خيارات العبايات السوداء

خيارات العبايات السوداء

على الرغم من تنوع خطوط الموضة، فإن العباية السوداء تُعتبر من القطع المفضلة لدى الكثيرات من النساء، لذا تزينت أمل الأنصاري بعباية سوداء مصممة بطيات القماش البسيطة في المنتصف، وأكملت جمال مظهرها البسيط بحذاء بيج ونظارات بنية لخيار حيادي بسيط وأنيق، وتأنقت بعباية سوداء مزينة برسومات بيضاء وبرتقالية مع حجاب بدرجة أفتح من البرتقالي، وأكملت جمال إطلالتها العصرية بالمجوهرات الذهبية الناعمة.

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إطلالات العبايات الخضراء

إطلالات العبايات الخضراء

لاقت العبايات الخضراء شعبية واسعة في الفترات الماضية من قِبَلِ النساء الخليجيات، وأصبحت تتوافر في موديلات عديدة من أشهر دور الموضة الخاصة بالعبايات الخليجية، ومن وحي أمل الأنصاري نقدِّم لكِ خيارين من العبايات؛ حيث صُمِّمَت الأولى باللون الأخضر الفستقي المزين في الأكمام بقماش أبيض مزين بطبعات زرقاء وبنية وحمراء لمظهر عصري مناسب للشابات في الفترات الصباحية، أما العباية الأخرى فكانت بدرجة داكنة من الأخضر؛ لتناسب المشاوير المسائية، وزُينت من الخلف بدرجة أخرى من الأخضر، لمظهر أنيق وناعم.

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موديلات عبايات عصرية

موديلات عبايات عصرية

إن كنتِ تبحثين عن عباية عصرية تُظهرك بإطلالة لافتة لا مثيل لها، فيمكن لأمل أن تلهمك عدة إطلالات، حيث اختارت عباية رمادية مزينة بقَصَّة البليزر من الأعلى ومزينة بخط من الفصوص اللامعة في الجزء العلوي، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالألوان الحيادية الأخرى كالبيج، ونسقت عباية برتقالية واسعة بتصميم منسدل ومزين بالتطريزات الذهبية في الكتفين مع أكسسوارات ذهبية، كما تألقت بعباية صفراء مزينة من أطراف الأكمام بقماش أبيض مزين برسومات ملونة.