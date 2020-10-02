فساتين سهرة صيحة ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - أثارت فساتين السهرة المصممة بقصات بسيطة ومزينة بتطريز ناعم اهتمام المصممين العالميين الذين كشفوا عن تصميمات تشع أناقة ورقي ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021.



كوني أول من يشاهد جديد أعرق الدور العالمية واختاري الفستان الذي يخفي عيوب جسمك ويجمله.



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فساتين سهرة عالية الخصر موضة 2020





Badgley Mischka





تصدرت موضة فساتين السهرة عالية الخصر واجهة الموضة بعدما تسابقت كبريات الدور العالمية في إدراج قطع امتازت بالتنانير المنسدلة على القامة، أحببنا الفستان الوردي الـ V Neck من توقيع ليلا روز Lela Rose، كما أحببنا الفستان المطرز بخطوط عامودية من بادجلي ميشكا Badgley Mischka، تمسكي بهذه الموديلات اذا كنتِ قصيرة القامة لأنها ستعطي إنطباع أنكِ أكثر طولًا كما ستساعد في إخفاء بروز البطن.



فساتين سهرة مستقيمة القصة آخر موضة

Dries Van Noten

حرصت أغلب الماركات على تقديم الفساتين ذي القصة المستقيمة المحددة للقامة والتي نرشحها بقوة لصاحبات القوام على شكل الساعة الرملية، فقط تفاديها في حال كان قوامك على شكل الكمثرى، شاهدي الفستان الأزرق القصير طويل الكمين من توقيع مارك جاكوبز Marc Jacobs والفستان المزدان بالترتر من مجموعة درايس فان نوتن Dries Van Noten.

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فساتين منفوخة الكمين موضة خريف 2020

ZIMMERMAN





شقت فساتين السهرة المصممة بأكمام منفوخة طريقها إلى مجموعات خريف 2020، قدمت ماركة يولا جونسون Ulla Johnson فستان محتشم يصل طوله بالكاد إلى الكاحل، كما أعجبنا الفستان الأسود المخمل مستقيم القصة من ماركة زيمرمان Zimmermann، ستزيد هذه التصاميم عرض كتفيك وستخفي نحافة القسم العلوي من الجسم.



فساتين بألوان معدنية موضة 2020



Valentin Yudashkin



تعود موضة الفساتين المصممة بألوان معدنية لتتصدر المشهد بقوة في الخريف القادم، قدمت أنجي باريس Ingie Paris فستان فضي بتنورة بليسيه وتألقت عارضة Valentin Yudashkin بفستان ذهبي منسدل الأكمام، اعتمدي هذه التصميمات في حال كنتِ نحيفة الجسم لأنها هذه الألوان ستساعد في الظهور بقامة أكثر إمتلاءًا.



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