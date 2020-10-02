الألوفيرا للعناية بشعر المحجبات..خلطة سهلة وفعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - تعاني الكثيرات منالمحجبات من مشكلة تساقط الشعر، نتيجة لبس الحجاب مدة طويلة. لهذا لا بدّ من منح الشعر العناية الخاص ومدّه بالغذاء الضروري بشكل مناسب. في هذا الموضوع، نقدّم لك خلطة الالوفيرا التي تحتوي على فوائد مغذية للشعر. فما عليك سوى اعتماده من وقت لآخر لتحصلي على شعر صحي.

ماسك الألوفيرا

أربع ملاعق من جل الألوفيرا.

- ملعقتين من زيت جوز الهند.

- ثلاث ملاعق من الزبادي.



طريقة التطبيق:

امزجي المكونات جميعها، وافرديها على شعرك لمدة طويلة من الوقت، ثم اشطفيه جيداً بالماء.

طريقة أخرى



امزجي ملعقتين من زيت الخروع بنصف كوب من جل الصبار الالوفيرا وملعقتين من مسحوق الحلبة وملعقة من مسحوق الريحان. طبّقي الخلطه على شعرك قبل الذهاب إلى النوم، واتركيها حتى الصباح، أو ببساطة ضعي القليل من عصير الألوفيرا على شعرك واتركيه لبضع دقائق قبل غسله. تابعي المزيد: تسريحات شعر ناعمة مع الفرق الوسطي

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