بعد دعاوى التعدد.. الإفتاء: الأصل في الإسلام زوجة واحدة

فتاوى المرأة

حالة من الجدل أثارتها الكاتبة والإعلامية، دعاء عبد السلام، خلال الأيام الماضية عقب حديثها عن تعدد الزوجات، وحق الرجل في التعدد دون إخبار الزوجة الأولى.

الأمر الذي أثار العديد من الجدل والتساؤلات حول تلك التصريحات، حول الأصل في تعدد الزوجات، وشروطه.

وتعد قضية "تعدد الزوجات" واحدة من أهم القضايا الدينية والاجتماعية التي يسلط عليها الشرع الضوء بين الحين والآخر، للرد على التساؤلات التي تخص المجتمع.

ويرصد "هن" في السطور التالية كيف تحدث الدين عن التعدد.

الإفتاء: التعدد ليس الأصل في الإسلام

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ المقرر شرعًا أنّ الإسلام أباح للمسلم الزواج بأكثر من واحدة، وجعل الحد الأقصى للجمع بين الزوجات 4، وهذا كله محل إجماع، وقيّد الإسلام هذه الإباحة بالقدرة على الإنفاق والعدل بينهن، فيما يستطيع الإنسان العدل فيه حسب طاقته البشرية، وذلك في المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمبيت والنفقة، فمن علم من نفسه عدم القدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية فإنه يكون آثمًا ومرتكبًا لذنبٍ إذا تزوج بأخرى، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل، أَو سَاقِط"، أخرجه الإمام أحمد والدارمي في "مسنديهما"، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وقال: [صحيح على شرط الشيخين].

وأضافت الإفتاء عبر موقعها الخاص بالفتاوى، أنّ تعدُّد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، ولا يزال اليهود يبيحونه إلى يومنا هذا، وكان هذا التعدد غير محدود بعدد، والظلم فيه شائعًا، حتى جاء الإسلام بالحدِّ منه، ولم يأتِ بالتعدد ابتداءً كما يظن بعض الناس من ذلك أنّ غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" أخرجه أحمد، موضحة أنّ تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس مقصودًا لذاته وليس هو الأصل، وإنما هو مباح.

وأكدت "أنّ الإسلام جاء ليحد من تعدد الزوجات بالطريقة التي كانت سائدة في هذا العصر عند العرب والفرس والروم، وأنّ الإسلام لم يوجب على المسلم الزواج من 4، بل جعل ذلك على الإباحة، وهذا لا شك أفضل من تعدد العشيقات والخليلات، والذي ينتج منه أولاد الزنا، ويؤثر ذلك على المجتمعات بالأمراض الأخلاقية بل والجسدية".

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ما هي شروط التعدد في حكم الدين

كان الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح من قبل عبر صفحة "الإفتاء" شروط التعدد.

وقال أمين الفتوى إن الأصل في الزواج أمور أخرى يجب اتباعها كالعدل، أن تقوم وتنفق على أسرتك، مراعاة الأبناء، فلا تقيم بيتًا وتهدم الآخر، فقد يكون الشخص قادرًا لقيام التعدد ولكن يجب عليه أن يحافظ على هذه الأركان دون تفرقة بين أحد على آخر ويقوم بتأدية الحقوق.

الأوقاف: الأصل في الإسلام الاكتفاء بزوجة واحدة

وأكد الدكتور شوقي عبداللطيف نائب وزير الأوقاف الأسبق، أن الأصل في الإسلام الاكتفاء بزوجة واحدة، ولكن يُباح تعدد الزوجات وفق شروط معينة حددتها الشريعة الإسلامية.

وأوضح عبداللطيف، في تصريح لـ"هن"، شروط تعدد الزوجات في الإسلام، وتشمل مرض الزوجة بشكل يؤثر على أدائها لواجباتها الزوجية من الناحيتين الاجتماعية والجنسية، أو عدم قدرتها على الإنجاب بشهادة الأطباء، أو إذا كانت الزوجة "ناشزًا" أو مترفعة على زوجها وتجلب له الإزعاج.

قصة الكاتبة دعاء عبد السلام

وأثارت الكاتبة الجدل خلال حوارها الأخير مع الإعلامي "طاهر حمدي" في برنامجه "مصر الجديدة"، حيث أكدت دعمها لفكرة التعدد لتقليل نسبة العنوسة - بحسب حديثها.

وقالت الكاتبة خلال البرنامج: "موضوع التعدد في الزوجات له أبعاد نفسية، وأخلاقية، ومجتمعية، غير تأخر سن الزواج للرجل أو المرأة بقا كتير في المجتمع والطلاق كتير، فلازم التعدد يكون أسلوب".

وتابعت: "مش لازم الزوجة الأولى تعرف ومش من حقها، ويمكن لو معرفتش الراجل يعاملها أحسن، لأنه عارف إنه مخبي عليها حاجة".

واستطردت: "سيكولوچية الست المصرية لازم يتعملها تحديث، أنا أغير على زوجي لأنه ارتبط لكن دا مينفيش حقه من الزواج بأخرى حتى لو مش مقتدر ماديا".

وناشدت "دعاء" السيدات، قائلة: "يا جماعة اتجوزوا اللي عندها استطاعة تاخد راجل متجوز، وعندها مقدرة تصرف عليه تعمل ده، مش عيب ولا حرام"

واختتمت: "الراجل لما بيعدد هيحصل عنده إشباع في كثير من النواحي، وهيكون شخص مقبل على الحياة ولديه طاقة".